Går rett inn i egen gründerbedrift etter studiene: - Det er drømmen

Spike er en kjelke på hjul for rullestolbrukere, utviklet av fem masterstudenter ved NTNU.

Når sommeren kommer og masteroppgavene er levert, skal de fem jobbe med Exero på heltid. Selve produktet satser de på å ha klart til sesongstart.

- Vi satser på å ta ut lønn fra sommeren av. Det blir ikke en lønn som vi hadde gått ut i full jobb. Men vi synes dette er kjempegøy. Det er på en måte drømmen, sier Solveig Christensen.

Hun er en av dem som søkte om Innovasjon Norges Female Entrepreneur-pris 2018.

Har testet på 70 personer

Alle har sine klare roller i bedriften. Tre er maskiningeniører, og Christensen har ansvar for økonomien. Hun forteller at hun har vært mye sammen med folk med funksjonsnedsettelser som har testet Spike. Til sammen 70 personer med funksjonsnedsettelse har testet Spike.

Målgruppen er folk med ryggmargsskade, cerebral parese, amputasjon, polio, MS eller andre som av ulike årsaker ikke kan bruke nedre del av kroppen.

- I starten var vi litt flaue over produktet, men vi måtte bare få det ut til sluttbrukere så de kunne teste det. Vi samarbeidet tidlig med et verksted og 3D-printet veldig mye. Det er en bra måte å teste hurtig på, sier Christensen.

Bruker kjernemusklaturen

Problemstillingen kom fra NTNU SIAT, og en minimumsløsning ble utviklet av de tre maskiningeniørstudenter ved NTNU, som fikk spørsmål om de kunne utvikle et styringssystem for dagens kjelker for barmark.

Spike er laget slik at det er kjernemusklaturen som aktiveres. Kjelken styres ved hjelp av tyngdeoverføring.

En annen egenskap ved kjelken de har jobbet med, er at den skal egne seg for brukere med ulik vekt på høyre og venstre side.

- Er du for eksempel amputert på ett bein, mangler du ganske mye vekt på den ene siden. Det kan du kompensere for gjennom svingemekanismen, sier Christensen.

Innovasjon Norges pris Female Entrepreneur 2018 For å søke om prisen må bedriften representere en nyskapende forretningsidé eller verdikjede som kan vokse internasjonalt og som svarer på et eller flere av FNs bærekraftmål.

må bedriften representere en nyskapende forretningsidé eller verdikjede som kan vokse internasjonalt og som svarer på et eller flere av FNs bærekraftmål. Prisen ble delt ut for 9. gang 8. mars i år. Til og med 2015 het prisen Årets gründerkvinne.

Exero-gjengen har fokusert mye på setet, både for å gjøre det mulig for brukeren å sette seg i kjelken selv, og for å unngå at brukerne får trykksår. De jobber også med å få ned vekten på kjelken, og har brukt mye aluminium.

- Det som finnes i dag er ofte stort og tungt, sier Christensen.

NAV Hjelpemiddelsentralen har også vært inne i samarbeidet. Spike skal selges direkte til NAV Hjelpemiddelsentralen, som formidler produktet til brukeren, etter at brukeren selv har bedt om det.

Produserer i Norge og vil ut i verden

Spike kommer til å gjøre mye av produksjonen i Norge, selv om kostnadene blir høyere i startfasen.

- Vi ser verdien av det fordi vi som nyoppstartet bedrift ønsker å være tett på produksjonen, sier Christensen.

De har ambisjoner om å gå internasjonalt allerede neste år. Først i de andre skandinaviske landene som har lignende velferdsystemer som Norge.

- Vi ser også at markeder som for eksempel Tyskland er veldig store på hjelpemidler. Og i USA ser vi et veldig stort potensiale, sier Christensen.