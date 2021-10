Går fra olje til havvind – og bestiller spesialskip

Vard skal bygge to nye spesialskip for installasjon og service på offshorevindparker (CSOV) samt bygge om et forsyningsskip (i midten på illustrasjonen) til vindserviceskip (SOV). Kontrakten er inngått med nystartede Norwind Offshore med tidligere olje- og gasspesialistrederier som gründere.

(Illustrasjon: VARD)