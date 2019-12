Fyrverkeri er fysikk, kjemi og elektronikk: Vi har snakket med pyrotekniker i anledning nyttårsfeiringen

Få savner de gamle pinnerakettene ble forbudt i 2008. Ikke minst øyelegene som slipper å jobbe overtid på nyttårsaften. I dag er det batterier som gjelder. Små kanoner som skyter selve fyrverkeriet opp i luften.

Når det er kommet til riktig høyde skal en masse kuler med ulik kjemi basert på metallpulver og perklorater antenne og gi oss den gode nyttårsfølelsen.

Men det er ikke bare vanlige folk som kjøper slike batterier. Stadig flere byer tilbyr innbyggerne et profesjonelt fyrverkeri, og da snakker vi om et designelement også. Da blir batteriene større og de går av i en rekkefølge som skal gi helt spesielle visuelle opplevelser. På Oslo havn kan kruttforbruket ligge på opptil 100 kg krutt per minutt og showet kan vare i mange minutter.

Slike opplevelser skjer ikke bare i friluft. Innendørs pyroteknikk med gassflammer og krutt brukes på svært mange konserter.

I dag snakker vi med en av Norges mest erfarne pyroteknikere, Espen Kolstad fra Unique Pyrotechnic.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

