Vi har besøkt den norske direktøren i Nato Science & Technology Organization i Paris tidligere – den gang hadde Russland nettopp forsøkt seg på en rask overtakelse av makten i Kiev. Det lyktes ikke. I stedet ble det en krig i Ukraina, som nå har vart i drøyt to år.

Tilstander som i 1. verdenskrig

Størdals observasjoner er at krigføringen i Ukraina i stor grad kan fremstå som hvordan det ble ført krig i 1914. Skyttergraver er tross alt fortsatt nyttige. I den andre enden er han opptatt av at krigen er mer teknologisk og avansert enn noen gang. Og ikke minst at det skjer en rivende teknologisk utvikling underveis i konflikten.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold – Spennende å jobbe med løsninger som har en direkte og målbar effekt på miljøet

– Utviklingen skjer jo praktisk talt on-the-fly, sier Størdal, som også er opptatt av de kommersielle teknologiselskapenes betydning i dagens forsvarsteknologi. Han nevner Starlink som et aktuelt og godt eksempel i så måte.

Gode norske bidrag

Som direktør i Nato Science & Technology har Størdal ansvaret for å koordinere initiativer på et 400-talls områder. Under vårt besøk var en gruppe samlet for å diskutere teknologi for å identifisere skip som ønsker å gjøre seg uidentifiserbare.

Direktør John-Mikal Størdal, her sammen med en av de mange internasjonale arbeidsgruppene i Nato Science & Technology Organization i Paris. Foto: Jan M. Moberg

Størdal er tidligere toppsjef for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) her hjemme og kjenner dermed norske aktører godt. I ukens podkast forteller han at norske aktører er viktige for alliansen og ikke minst for storebror USA, som handler norske forsvarsprodukter i langt større skala enn vår størrelse som nasjon skulle tilsi. Nasams, NSM/JSM, rakettmotorer og Black Hornet er noen av eksemplene.

Jubel for Sverige og Finland

Størdal legger heller ikke skjul på gleden over at både Sverige og Finland nå er med i Nato. I podkasten forteller han om sine vurderinger av hvordan de to landenes inntreden kan bidra til å styrke Nato på hver sin måte.

Og ikke minst kommer vi inn på noen overordnede betraktninger rundt langtidsplanen for det norske forsvaret.

Når TU besøker Størdal denne gang, har han nettopp fornyet avtalen med Nato. Han blir i direktørjobben i ytterligere to år, frem til 2026. Det er altså ikke bare Jens Stoltenberg som får forlenget sitt engasjement i verdens største forsvarsallianse.

Hør podkasten med John-Mikal Størdal – og bli litt klokere på hvordan Nato arbeider med fremtidens forsvar, scenarier og teknologier.