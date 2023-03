På tross av at kun 21 av de planlagte 87 nye trikkene i Oslo er levert, stanses nå leveransen på ubestemt tid.

Det kommer frem i en pressemelding fra Sporveien torsdag formiddag.

– Årsaken til stansen i leveransen skyldes delemangel globalt, hvor det i mange bransjer over hele verden er krevende å få tak i deler. Også transportsektoren merker nå leveranseutfordringer, som blant annet påvirkes av krigen i Ukraina og etterdønninger etter pandemien, sier Anders Wergeland, prosjektsjef i Sporveien Trikken.

Kartlegger omfanget

Det er leverandøren av trikkene, CAF, som som varslet om problemene.

Den midlertidige stansen i leveransen av nye trikker, innebærer at trikk nummer 421 som nylig ankom Sporveien blir den siste inntil videre.

Prosjektorganisasjonen i Sporveien med ansvar for trikkeanskaffelsen jobber fortløpende sammen med leverandøren for å kartlegge hvor omfattende delemangelen til produksjonen er og hvor langvarig stansen i leveransen kan forventes å bli.

Fortsetter produksjonen

Selve produksjonen av de nye trikkene vil fortsette på CAFs fabrikker i Spania inntil videre opplyser Sporveien, selv om trikkene ikke fullt ut kan ferdigstilles og sendes til Oslo.

Sporveien opplyser videre at forsinkelsen i leveransen av nye trikker ikke vil påvirke trikkedriften den kommende tiden. Men på grunn av den usikre situasjonen melder de at det er for tidlig å si noe om hvilke konkrete konsekvenser dette kan få for den overordnede fremdriften i leveransen av nye trikker til Oslo.

Målet er fremdeles at alle de 87 nye trikker skal leveres og fases inn i trikkenettet innen utgangen av 2024.

Problemer på jernbanen

Oslotrikkene er ikke de eneste delene av kollektivtrafikken i Norge som rammes av delmangel for tiden.

Etter planen skulle også jernbanen kommet godt i gang med utrullingen av det nye signalanlegget, ERTMS. Men også her har delmangel ført til full stopp i prosjektet.

Allerede i mai i fjor ble det klart at det digitale signalanlegget som skulle åpnes på Nordlandsbanen i oktober ville bli forsinket. I september kom den videre beskjeden om at heller ikke det digitale anlegget på Gjøvikbanen, som skulle vært klart i november, vil åpnes etter planen.

Også her skal årsaken være leveringsproblemer i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina, som gjør at Bane Nor ikke får tak i de delene som trengs om bord i togene for å kunne benytte seg av det nye signalanlegget.