Frykter at ekstremorkan kan ramme atomkraftverk

Over en million mennesker har fått ordre om å evakuere fra områdene i Nord- og Sør-Carolina, som torsdag eller fredag kan bli rammet av den kraftigste orkanen i denne delen av USA siden 1950-tallet.

I området befinner det seg en rekke atomkraftverk og deponier for industriavfall. Også en rekke grisefarmer med grisemøkk lagret i store laguner kan bli rammet av orkanen, som i tillegg til vinder på mer enn 70 meter per sekund — dersom den blir en kategori 5-orkan, slik det er spådd — kan føre med seg ekstreme nedbørsmengder.

Nedbør måles vanligvis i millimeter. Men en av meteorologenes datamodeller tyder på at Florence vil forårsake 1,14 meter nedbør – 1.140 millimeter – i deler av North Carolina.

Unntakstilstand erklært

– For et år siden ville folk ledd av et sånt værvarsel, sier orkanekspert Brian McNoldy ved University of Miami.

Men den samme datamodellen varslet 1,5 meter nedbør før orkanen Harvey i fjor rammet områder ved Houston i Texas. Og dette viste seg å stemme.

Harvey ble liggende uvanlig lenge stille mens rekordstore mengder regn høljet ned over Texas over flere dager. Meteorologene frykter at også Florence vil sakke farten mens østkysten overøses med nedbør.

Lange køer av mennesker på flukt fra Florence fylte tirsdag motorveiene innover i landet.

På flere motorveier ble kjøreretningen i de østgående feltene snudd for å gjøre utfarten lettere. Unntakstilstand er erklært i North Carolina, South Carolina, Maryland, Virginia og hovedstaden Washington.

– Ekstremt farlig

– Dette uværet skremmer meg virkelig, sier direktør Ken Graham ved USAs nasjonale orkansenter.

– Denne stormen er et monster. Den er stor, og den er slem. Den er en ekstremt farlig, livstruende, historisk orkan, sa guvernør Roy Cooper i North Carolina tirsdag.

Han advarte folk i de utsatte områdene mot å bli værende og tro at de kan ri stormen av.

– Bølgene og vinden som denne stormen kan forårsake, ligner ikke på noe dere har sett før.