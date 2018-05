Kraftige orkaner blir raskt villere enn for 30 år siden

I 2017 opplevde USA, mot normalt, fire svært kraftige orkaner på rad: Harvey, Irma, Jose og Maria.

Alle orkanene økte i styrke på veldig kort tid – med nesten 50 km/t innenfor 24 timer – og det har man sett med alle andre svært kraftige orkaner de siste årene.

Nå har forskere fra to av USAs statlige myndigheter – U.S. Department of Energy's Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) og National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), sett nærmere på orkanenes intensivering.

Data fra NOAAs National Hurricane Center og U.S. Navy's Joint Typhoon Warning Center om orkaner i perioden 1986 til 2015, viser at orkanene i dag tiltar i styrke mye raskere enn for 30 år siden. Og forklaringen er et naturfenomen, sier forskerne ifølge PNNL.

Mange faktorer – men AMO er forklaringen

Mange faktorer spiller inn når man snakker om orkaner – så som havets overflatetemperatur, temperaturen i det øverste laget av havet, luftfuktighet, skydannelse og vindretningen ved havoverflaten, sammenlignet med vindforholdene flere kilometer oppe i luften.

Det er spesielt mengden av varme i det øverste laget av havet og vindforholdene som vil avgjøre hvor kraftige orkanene blir.

Forskerne mener at den drivende kraften for orkanene over Atlanterhavet er et naturfenomen som kalles AMO – den Atlantiske Multidekadiske Oscillasjon, hvor havtemperaturen i Nordatlanterhavet svinger i en syklus med kalde og varme perioder på ti år eller mer.

Konklusjonen bygger blant annet på analyser foretatt med 16 ulike klimamodeller, der de kan isolere påvirkningen fra den globale oppvarmingen i forhold til orkanenes styrke. Man kan se at AMO siden slutten av 1990-tallet har ført til varmere havvann.

«Det er overraskende at AMO ser ut til å ha en større innflytelse på orkanenes raske intensivering enn andre faktorer, inkludert global oppvarming,» sier forskningsleder Karthik Balaguru i en nyhetsartikkel hos PNNL.

Områder tilsvarer orkanenes racerbane

Forskerne poengterer også at selv om orkaner historisk sett har økt raskest i styrke i det vestlige Atlanterhavet, er det ikke der som orkanene i de siste 30 år har tiltatt i styrke.

Det er derimot i det sentrale og østlige Atlanterhavet – tilsvarende nettopp det området hvor AMO danner varmere farvann og øker havtemperaturen. Og det er samtidig i de havområdene hvor orkanene Irma, Jose og Maria fikk opp farten på kort tid i fjor.

Funnet kan jo gi grunn til å vurdere hvilken bredere betydning AMO ellers har i forhold til klimaendringene med global oppvarming. Det ligger utenfor denne forskningen, men er noe som man også fokuserer på, forteller Karthik Balaguru.

Forskningsresultatet er offentliggjort i tidsskriftet Geophysical Research Letters. Forskningen er forøvrig støttet av USAs energibyrås forskningsavdeling; U.S. Department of Energy’s Office of Science.

