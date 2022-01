Frykter 18.000 fly med få eller ingen passasjerer over Europa

Lufthansa-sjef Carsten Spohr frykter at konsernet må gjennomføre 18.000 unødvendige flyvninger denne vinteren for å oppfylle krav fra EU-kommisjonen. Det forteller han i et intervju med Frankfurter Allgemeine.

Årsaken er EU-kommisjonens regler som for tiden tilsier at flyselskapene må bruke 50 prosent av avgangs- og ankomsttidene (slot-tidene) sine i en periode på fem uker per sesong for å beholde fortrinnsretten på dem året etterpå (den såkalte grandfather rights-regelen).

Disse rettene er svært viktige for flyselskapene, ettersom det er stor rift om fortrinnsretten for å ta av og lande på enkelte flyplasser. I Storbritannia har flyselskapene tidligere betalt flere millioner kroner for å kjøpe konkurrenters rettigheter.

Omikron-varianten av covid-19-viruset har ført til lavere etterspørsel for flyreiser, til tross for at det ikke er like strenge reiserestriksjoner som det tidvis har vært under epidemien.

Spohr sier at Lufthansa har avlyst omkring ti prosent av vinterens planlagte flyvninger, men at de gjerne skulle avlyst flere. EU-kommisjonens krav forhindrer det, mener han.

Myket opp reglene i 2020

Dette er ikke første gang bransjen møter på problemstillingen.

Da viruset brøt ut i 2020 var det flere som fryktet mange tomme flyvninger. Da tilsa EU-kommisjonens regler at flyselskapene måtte bruke hele 80 prosent av avgangs- og ankomsttidene sine for å beholde fortrinnsretten.

Etter påtrykk fra flere flyselskaper og regjeringer ble reglene tilsidesatt fra 1. april 2020, da viruset gjorde at mange land innførte sterke reiserestriksjoner. Kravet ble imidlertid faset inn trinn for trinn igjen, og nå er det på 50 prosent. I slutten av mars øker kravet til 64 prosent (Her er PDF av reguleringen).

Tomme flyvninger vil ikke bare medføre kostnader for flyselskapene, men det gir også unødvendig klimagassutslipp.

Spohr presser nå for å få EU-kommisjonen til å myke opp 50-prosentkravet igjen.

SAS ønsker også mer fleksibilitet

Også SAS håper at EU-kommisjonen lar flyselskapene gjøre endringer i trafikkprogrammene uten å risikere å miste sine slot-tider, forteller pressesjef John Eckhoff til TU. SAS ikke har vært nødt til å gjennomføre unødvendige flyvninger enda, og de håper å unngå det også i fremtiden.

Eckhoff forteller at SAS sammen med andre flyselskaper og med ulike bransjeorganisasjoner har presentert slot-problemet for ansvarlige myndigheter og politikere i hvert land og for EU-kommisjonen gjennom hele pandemien.

– Det er forståelse for problemet og vi antar at våre beslutningstakere vil være løsningsorienterte og tillate mer fleksibilitet når det gjelder bruk av slot-tider, skriver Eckhoff i en epost til TU.

Norwegian uttrykker ikke noe ønske overfor Ingeniøren om å lempe på kravene. De sier at det sist var fornuftig å midlertidig suspendere kravet ettersom situasjonen var en ganske annen med strengere reiserestriksjoner og tilsvarende større fall i etterspørselen. Nå har de imidlertid ikke hatt noen problemer med kravene, forteller Norwegian til Ingeniøren.

Favoriserer de etablerte?

Enkelte kan tolke Spohrs utspill som innlegg i en debatt hvor de store, etablerte flyselskapene ønsker å holde på sine rettigheter i konkurranse med nyere aktører.

Ryanair-sjef Michael O´Leary og Wizz Air-sjef Jozsef Varadi ytret i fjor et ønske om å innføre 80-prosentregelen igjen, skriver Airways Magazine. Varadi sa at oppmykningen av kravene favoriserer de etablerte flyselskapene og hindrer nye aktører som Wizz Air å utvide. Det skriver Air Insight og Airways Magazine.

Oppmykningen gjør det lettere for selskapene å beholde slot-tidene sine selv om de ikke bruker dem, i påvente av bedre tider. Varadi sa ifølge Air Insight at det ikke er for samfunnets beste at selskaper blokkerer flyplassene når andre aktører ønsker å benytte dem.

Anita Svanes, kommunikasjonsdirektør for den norske nykommeren Flyr sier til TU at de har tilpasset programmet etter markedssituasjonen og ikke trenger å ta hensyn til 50/50-regelen som gjelder denne vinteren.

EU-kommisjonen er i diskusjoner med de ulike aktørene, og skal blant annet ta opp problemstillingen på et møte neste uke. Talsperson for kommisjonen Daniel Ferrie sier imidlertid til Euractiv at den samlede reduserte etterspørselen fra forbrukerne allerede reflekteres i den reduserte 50-prosentregelen sammenliknet med den vanlige 80-prosent regelen.

Fem flyplasser i Norge

Systemet med tildeling av slot-tider er utformet ettersom etterspørselen etter å ta av og lande på flyplasser er høyere enn tilbudet.

Det er selskapet Nordic Airport Coordination som koordinerer avgangs- og landingstidene for Norden. Dem norske flyplasser (Oslo (Gardermoen), Bergen (Flesland), Stavanger (Sola), Trondheim (Værnes), Tromsø (Langnes)) omfattes av ordningen. De øvrige flyplassene trengs ikke å koordineres på samme måte, ettersom etterspørselen etter slot-tider ikke overgår tilbudet.

Flyselskapene betaler imidlertid ikke en egen pris for avgangs- og landingstidene i Norge, de er en del av luftfartsavgiften. Etter hva TU forstår er det hovedsakelig i Storbritannia riften er så stor at flyselskapene kjøper hverandres rettigheter.