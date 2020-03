Fortsetter med høy militær aktivitet og droneforbud i nord

Forbudssonen mot luftbårne sensorer gjelder foreløpig fram til 24. mars. Foto: NSM

Forsvaret innførte tidenes største restriksjonssone for flybårne sensorer, for eksempel kameradroner, under øvelsen Cold Response 2020. For et omtrent like stort område gjelder et generelt forbud mot flyvning med droner og bemannet luftfart. Rutetrafikk, trafikk i forbindelse med øvelsen og diverse ambulanse- og redningsoppdrag er unntatt.

I går ble øvelsen Cold Response 2020 avbrutt, men fortsatt er det svært høy militær aktivitet i området. Forsvaret opplyser at sensorforbudet består inntil 24. mars, mens deler av flyforbudet opphører 18. mars.

Flyrestriksjonene var uansett planlagt å gjelde inntil tilbaketrekningen og forflytningen av styrkene ut fra øvingsområdet er fullført. Selv om det nå skjer raskere enn planlagt, er det ikke varslet om noe tidligere oppheving av forbudet. Det er likevel ikke utelukket at det kan skje.

Store områder

Forbudene omfatter svært store områder mellom Harstad, Narvik og Tromsø. Dette gir store begrensninger for dem som jobber med droner i det daglige, men det har også vært mulig å søke dispensasjon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for droneoperatører med spesielle behov.

Selv om Cold Response er avbrutt, vil det altså fortsatt være mye militær aktivitet i Nord-Norge i tiden framover. Det blir omfattende troppeforflytninger, med over 10 000 soldater som fortsatt er ute i felt. Det blir derfor en styrt og gradvis avslutning av øvelsen.

Fortsatt militære operasjoner

Det gjøres ekstra smitteverntiltak under øvelsen Cold Response 2020, så nå avbrytes. Foto: Forsvaret

Forsvaret opplyser at det også vil bli utført noe militær trening underveis i den taktiske tilbaketrekkingen. Det vil dessuten bli utført isolerte treningsoperasjoner med både fly og skip.

Ved Sørreisa vil en planlagt amfibieøvelse foregå som planlagt, med styrker fra Storbritannia og Nederland. Dette forklares med at styrkene skulle landsettes uansett, og vil på denne måten også gi et reelt treningsutbytte. Det presiseres at det tas spesielle smittevernhensyn under operasjonen, som skal foregå utenfor befolket området.

– Forsvarets personell ikke skal bidra til smittespredning i samfunnet. At vi nå går for en styrt avslutning, gjør oss i stand til å bevare egen stridsevne. Vi får også frigitt ressurser, slik at Forsvaret kan støtte sivilsamfunnet i tiden fremover, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i en melding fra Forsvaret.