Hele luftrommet mellom Harstad, Narvik og Tromsø er stengt for kameradroner

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har varslet et fullstendig forbud mot luftbårne sensorer i et gedigent område mellom Harstad, Narvik og Tromsø under militærøvelsen Cold Response 2020 (se kartet over). Det er nye forskrifter fra høsten 2018 som åpner for å offentliggjøre et slikt forbud, som tidligere har vært gradert informasjon. Det er nå forbudt å fotografere, filme eller bruke andre sensorsystemer fra luften – enten fra drone eller andre flyvende farkoster. Forbudet varer fram til 24. mars.

Dette er første gang denne typen forbud offentliggjøres i forbindelse med en militærøvelse, og i et så stort område, opplyser avdelingsdirektør Frode Skaarnes i NSM til Teknisk Ukeblad.

Det er Forsvaret som har gjennomført risikovurderingen i forbindelse med militærøvelsen, mens Forsvarsdepartementet har fastsatt områdene etter anbefalingene som er gitt. Forbudet skal beskytte såkalt skjermingsverdig informasjon mot spionasje fra luften.

Slike kameradroner er nå forbudt i et gedigent område i Nord-Norge under militærøvelsen Cold Response : Eirik Helland Urke

Mulig med dispensasjon

Luftfartstilsynet skal ikke ha vært involvert i innføringen av sensorforbudet, som ventelig vil gi en del utfordringer for næringsdrivende droneoperatører i det aktuelle området.

Det er imidlertid mulig å søke dispensasjon for sensorforbudet ved å sende en begrunnet søknad til NSM der det framgår hva behovet er, og hvilket geografisk område og tidsrom det er ønskelig å benytte sensorene. Dette vil behandles av NSM i dialog med Forsvaret. I denne perioden kan det også være nødvendig å søke om tillatelse for bruk av luftrommet, ikke bare sensorbruken.

Selv om dette er den største sensorforbudssonen som er offentliggjort etter det nye regelverket, vil ikke Frode Skaarnes i NSM kalle det en rettighetsinnskrenking.

– En reell liberalisering

– Tidligere eksisterte det et totalforbud mot fotografering, filming og bruk av andre sensorer fra luften. Kun personer og virksomheter som hadde mottatt lisens eller spesiell tillatelse fra NSM kunne lovlig benytte slike sensorer over norsk territorium. Det nye regelverket er altså en reell liberalisering, sier Frode Skaarnes i NSM til Teknisk Ukeblad.

Anders Martinsen i UAS Norway. Foto: Eirik Helland Urke

Anders Martinsen i droneorganisasjonen UAS Norway er kritisk til mangelen på tidlig informasjon om sensorforbudet.

– Det er svært uheldig at en slik restriksjon mot sensorbruk kommer uten varsling eller dialog med bransjen. Muligheten for dispensasjon ble først ikke nevnt i det hele tatt. Det er tross alt snakk om et forbud mot bruk av sensorer i et stort geografisk område over en svært lang periode, sier Anders Martinsen til TU.