Det er enorme forskjeller på konsekvensene av skredene i elva Djupesvora ved Dårflot ved riksvei 15 i Oppstryn.

For to år siden bygde Statens vegvesen skredsikringsanlegg her for ni millioner kroner.

Nylig gikk det et skred i området. Bildene fra Statens vegvesen viser tydelig at skredsikringen virker.

– Skrednettene fungerte etter hensikten. De stoppet store mengder med til dels stor stein som ellers kunne ha kommet inn på riksveien, sier geolog Jens Tveit i Statens vegvesen i en pressemelding.

– At steinen blir stoppet bidrar også til at magasinet nede ved veien bedre kan håndtere massene som havner der, sier han.

Opprydding etter at det gikk skred på samme sted i 2018. Foto: Statens vegvesen

– Når skredfaren er over, blir skrednettene ryddet. En del av sikringsprosjektet var å bygge tilførselsveier slik at vi uten problemer kommer helt inn til skredkanalen for å rydde opp, sier Pål-Anders Rindal, som Vegvesenets byggeleder for prosjektet.

Skredsikring er et høyaktuelt tema i store deler av landet. Tidligere i år viste Vestland fylke til oppdaterte tall fra Statens vegvesen: Det vil koste fylket 23 milliarder kroner å sikre skredpunkter av høy og middels verdi langs fylkesveiene.

Skredgjerdet som stopper steinen gjør at også magasinet nede ved veien fungerer mye mer effektivt. Foto: Statens vegvesen

Slik ble rassikringen gjort

Magasinet nærmest veien ble utvidet, og fikk dermed større kapasitet både ved skred og høy vannføring. Dette området er utsatt både for sørpe-, flom- og snøskred.

Byggeleder Pål-Anders Rindal inspirerer anlegget da det sto ferdig for to år siden. Foto: Jens Tveit/Statens vegvesen

I skredkanalen ble det etablert terskler og erosjonssikring i utsatte områder. Tersklene er høydeforskjeller i terrenget, og bidrar til å ta farten og energien ut av skredene.

Kulverten under veien ble forlenget inn i terrenget, og betongrekkverk ble montert mellom elva og veien.

Høyere opp i terrenget ble det bygd to flomskredgjerder av typen Geobrugg VX-140 for å samle opp skredmasser. Det bidrar til å ta energi ut av de store skredene som kan komme ned den bratte fjellsiden.

I sommer skrev TU om testingen av en ny type skredsikring som baserer seg på prinsippene som bilindustrien bruker til kollisjonssikring.