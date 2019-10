Fortsatt brannfare etter eksplosjon i batteriferge fredag – frykter gasslekkasje

Torsdag kveld begynte det å brenne i batterirommet på MF «Ytterøyningen» i Sunnhordland. Dette er første brann i en batteriferge i Norge.

Fredag eksploderte det i batterirommet, og mandag formiddag er fergen ennå brannfarlig. Det sier regionsjef i fergeselskapet Norled, Inge Andre Utåker, til TU.

To elektriske vifter har gått gjennom helgen for å blåse frisk luft ned i batterirommet og forsøke å hindre at gasskonsentrasjonen blir for høy.

Utfordringen er at noen av gassene er tyngre enn luft, noe som gjør utluftingen vanskelig, forklarer Utåker. Han sier de frykter det fremdeles er gasslekkasje på stedet.

– Det lukter brent når du går forbi ferga nå. Om dette er farlig gass eller bare svilukt vet jeg ikke, sier Utåker.

– Størst skader over tavlerommet

Norled har en viss oversikt over skadeomfanget.

– Røyk- og kjemikaliedykkere har hatt svært begrenset tid om bord på grunn av gassfare, men vi regner med at batterirom og tavlerom er helt utbrent. Begge ligger rett under bildekket og dekker hele fergens bredde omtrent midtskips. Trykket fra eksplosjonen var så stort at dekket buler oppover over dette området – aller mest buler det over tavlerommet, sier Utåker.

Regionsjefen sier det foreløpig ikke er oppdaget skader på skrogsidene, men at det antakelig er skader på vertikale skott akterut for eksplosjonsområdet.

– Fra noen av luftelukene har det blåst ut metallbiter og annet gods, sier Utåker.

Før fergen blir erklært som trygg er det ikke mulig å fastslå hva årsaken til brannen og eksplosjonen er. Utåker kan dermed ikke si om de blir nødt til å kontrollere andre ferger av samme type.

– Vi må ha alle muligheter åpne. Alle har teorier om hva som kan ha skjedd, men foreløpig blir det bare spekulasjoner.

Eneste forskjell fra «Ampere»: Vannkjølte batterier

Utåker påpeker at de har hatt den helelektriske «Ampere» gående i 5 år. Den har også hatt problemer, men ikke i nærheten av brann eller eksplosjon.

Kjemikaliedykkere fra Bergen Brannvesen gikk om bord fergen fredag. Mandag formiddag er det fremdeles ansett som helsefarlig å gå om bord. Foto: Bergen Brannvesen

– De eneste ulikhetene mellom «Ytterøyningen» og «Ampere» er at førstnevnte er ombygd til hybriddrift og at vi gikk for vannkjølte batterier, som ikke var tilgjengelig da vi designet «Ampere».

– Det er sannsynlig at vi må lære av denne hendelsen og endre prosedyrer eller design på batteriferger i fremtiden, sier Utåker.

I løpet av mandagen skal kjemikaliedykkere ta seg inn i fergen på nytt. Når fergen er erklært sikker skal politiet sikre åstedet for videre etterforskning. Deretter får Norled og leverandørene tilgang til fergen.

Corvus: – Vil informere kundene så snart vi vet mer

Den ti år gamle MF «Ytterøyningen» bygget om til hybridferge med både diesel- og batteridrift i 2018. Westcon Power & Automation hadde kontrakt på jobben og brukte Corvus som underleverandør av batterier.

Corvus har levert de vannkjølte batteriene av typen Orca ESS.

Salgs- og markedsdirektør Halvard Hauso i Corvus, sier at de ikke vet hva som kan ha forårsaket brannen.

– Så snart vi vet noe mer, vil vi gå ut med informasjon til alle våre kunder og forbindelser, sier Hauso til TU.

Vil gå ut med sikkerhetsmelding

Dersom batteribrannen kan ha sikkerhetskonsekvenser for andre hybride fartøy eller elferger, vil Sjøfartsdirektoratet straks gå ut med informasjon om det.

Direktoratet jobber tett med Corvus, rederiet og leverandører.

– Vi vil gå ut med en sikkerhetsmelding så fort som mulig, sier Dag Inge Aarhus, kommunikasjonssjef i Sjøfartsdirektoratet.

De jobber med å få svar på tre spørsmål:

Hvorfor begynte det å brenne?

Hvorfor oppsto det eksplosjon etter at brannen var slukket?

Kan det ha konsekvenser for andre fartøy med samme batterikonfigurasjon?

Aarhus sier at de vil orientere i form av en sikkerhetsmelding uansett hva de finner ut.

– Det er stor interesse. Her snakker vi om ny teknologi og sikkerhet. Derfor er det viktig å komme til bunns i årsakssammenheng så fort som mulig.

Kan fortsatt være spenning i batteriene

Det kan fortsatt være spenning på de uskadde batteriene om bord som derfor krever forsiktighet før teknikeren kan få undersøkt batterirommet. Sjøfartsdirektoratet vil også undersøke all digital informasjon fra energi- og batteristyringssystemene om bord og alarmlogger.

Direktoratet går ut fra at Corvus har gått gjennom all informasjon selskapet sitter på om produksjonen av de aktuelle batterimodulene, alt av dokumentasjon om battericeller fra sine underleverandør LG Chem og tester i egen produksjon.