Forsvarets nye verktøy: «Hero» puster, har puls og blør

Forsvarets hundeskole, Hauerseter leir, Akershus: K9 Hero ligger stille på operasjonsbordet. Rød væske drypper fra såret på venstre bakben, ned på det kalde linoleumsgulvet. Heros pust er fraværende.

– Stopp blødningen, sier Nikolai Igesund idet han og Kamilla Selsvik småløper inn i rommet.

De avtjener begge førstegangstjeneste ved Forsvarets hundeskole på Hauerseter leir ved Sessvollmoen garnison i Akershus.

– Husk, to minutter uten frie luftveier, så er hunden død, advarer veterinær Svein Stueland, som observerer behandlingen.

Lynkjapt åpner Igesund kjeven til Hero og tar ut et limbånd fra ganen.

– Puster han? spør Stueland.

Pelsen skjuler blant annet strømbryteren, samt et sted man kan fylle på blod. Foto: Mathias Klingenberg

– Puster ikke, svarer Selsvik mens hun legger trykk på det blødende såret.

Uten riktig trykk på såret, vil Hero forblø i løpet av 30 minutter.

– Bra trykk, kommenterer Ole Auten, utviklingsoffiser ved hundeskolen.

Han står i bakgrunnen og følger med på en liten skjerm på en fjernkontroll. En sensor i hundens sår gir beskjed til fjernkontrollen om at trykket på det blødende såret er stabilt. Dermed stopper også blødningen.

Saab Technologies: Slik jakter Forsvaret artilleri og skyter tilbake i løpet av sekunder

Hundedokke

Hero er ikke som andre hunder. Den er det norske forsvarets nyeste verktøy for å lære opp personell i livreddende førstehjelp på soldatenes beste venn.

Svein Stueland (til høyre) instruerer Kamilla Selsvik og Nikolai Igesund før øvelsen begynner. Foto: Mathias Klingenberg

Venstre bakbein har et kjøttsår som blør dersom det ikke påføres riktig press. Foto: Mathias Klingenberg

Pelsen er syntetisk. Huden er silikonbasert, tarmene er erstattet med tuber, mens lungene og magesekken er byttet ut med tykke plastposer. Tørrforet og våtforet må skygge banen til fordel for et 12-volts batteri i hundens bakende.

Til tross for kunstige byggeklosser, har Hero svært lik anatomi som en voksen Malinois, en belgisk fårehund, av kjøtt og blod. Det gjelder også vekten på rundt 30 kilo.

Hero er utviklet av amerikanske Kforce Government Solutions (KGS) på oppdrag fra amerikanske myndigheter.

– Hundene er tjenestemenn på lik linje med tobente. Derfor må vi også trene på å redde dem. På levende hunder er det ikke mulig å øve på sårsimulering og blødning. Det kan vi her, sier veterinær Stueland.

Norske fjellhaller: Stappfulle av amerikansk militærutstyr

Utformet av Star Wars-designerne

KGS har siden 2009 samarbeidet med Lucasarts-studioet Industrial Light and Magic (ILM) for å lage mest mulig realistiske menneskedukker. ILM hadde ansvaret for de visuelle effektene i Star Wars-filmene, samt den første Jurassic Park- og Men in Black-filmen.

K9 har opplegg for å øve på intravenøs injeksjon. Foto: Mathias Klingenberg

Da Disney overtok Lucasarts i 2012, kjøpte KGS ILMs dukkeverksted. Omtrent samtidig begynte utviklingen av K9 Hero. Hundedukken er med andre ord laget av menneskene som tidligere designet Star Wars-dukkene.

– Leger, instruktører og veterinærer fortalte oss at førstehjelpstreningen ikke var realistisk nok. Det ville vi gjøre noe med, sier Carolyn Hollander, visepresident i KGS, til Teknisk Ukeblad.

– Resultatet ble verdens første høyrealistiske hundedukke, sier Hollander.

Blør, puster og har puls

En mørk, murrende tone i rolig takt er den eneste lyden Hero lager der den ligger på operasjonsbordet. Det betyr ikke at Hero puster - murringen kommer nemlig fra pumpen som genererer Heros puls.

I et forsøk på å puste liv i Hero, legger Igesund munnen mot hundens snute og blåser to ganger. Innblåsingen får hundens brystparti til å løfte seg.

– Han puster fortsatt ikke, kommenterer Igesund.

– Har han puls, Selsvik? spør Stueland.

Nikolai Igesund utfører munn til nese på K9 Hero. Foto: Mathias Klingenberg

Selsvik kjenner etter pulspunktet på lårbenet.

– Han har puls, svarer hun.

Igesund bøyer seg ned og gir munn-til-nese nok en gang.

– Han puster nå, sier utviklingsoffiser Auten.

Fjernkontrollen Auten holder i hånden kommuniserer med Hero via radiomodulen XBee. Foruten pulshastighet og -styrke, kan Auten ved hjelp av fjernkontrollen styre om hunden skal opptre levende eller død. På den måten kan han overvåke og styre utfallet av førstehjelpen soldatene utfører.

K9 kan intuberes for å utføre kunstig åndedrett. Foto: Mathias Klingenberg

Selsvik fortsetter å bandasjere såret på det venstre bakbeinet. Bandasjen blir rødere.

– Du har mistet trykket, sier Auten.

Sensoren i såret overvåker trykket kontinuerlig. Når trykket er for lavt, starter blodpumpa.

Selsvik trykker hardere, og blødningen stopper opp.

Brukes av den amerikanske marinen

Norge er sammen med Tyskland, Storbritannia og Nato de eneste K9 Hero-eierne i Europa. I USA brukes den av blant andre spesialstyrkene og forsvarets helsesenter.

– Vi har også fått flere henvendelser fra veterinærskoler som ønsker å bruke K9 for å redusere bruken av levende hunder når de øver på intubering og annen medisinsk behandling, sier Hollander.

Veterinær Svein Stueland, med Kamilla Selsvik og Nikolai Igesund i bakgrunnen. Foto: Mathias Klingenberg

Hunden, som kostet det norske forsvaret rundt 27.000 dollar, vil hovedsakelig brukes på hundeskolen på Hauerseter leir, som til enhver tid har rundt 50 hunder inne til opptrening.

– Vi har akkurat fått den. Nå bruker vi tid på å bli kjent med teknologien samt hvordan vi kan bruke utstyret mest mulig effektivt i undervisningen, sier Stueland.

Avansert førstehjelp

Hero skal, i likhet med ekte belgiske fårehunder, tåle tøffe forhold. Foto: Mathias Klingenberg

K9 Hero bandasjeres på operasjonsbordet. Foto: Mathias Klingenberg

Hero tilbyr både enklere og mer avanserte førstehjelpscenarier.

Den ene poten er laget av materiale basert på såkalt drageskinn (dragon skin). Materialet er selvhelende, noe som gjør at man kan lage rifter og sy poten sammen om og om igjen. Hollander ønsker ikke å gå nærmere inn på hva materialet består av, ettersom de har utviklet det selv.

Trakeotomi er en av de mer avanserte operasjonene man kan foreta på hunden. Dette innebærer å lage et hull i luftrøret slik at hunden midlertidig kan puste utenom spiserøret. Her følger det med silikonbaserte hudlapper, slik at dette kan øves på flere ganger.

– 20 sekunder til transporten kommer, sier Stueland.

Selsvik og Igesund har pakket inn Hero i et teppe for å holde kroppstemperaturen oppe.

– 1,2,3, sier de i kor, før de løfter hunden fra hver sin side, ut av rommet.

Stueland konstaterer at øvelsen er bestått. Både puls og pust er intakt.

Selsvik og Igesund synes det er spennende å lære ved hjelp av K9 Hero.

Øret er tatovert, slik at de likner hundene brukt i amerikansk tjeneste. De norske militære hundene blir ikke tatovert. Foto: Mathias Klingenberg

– Øvelsene blir realistiske, sier Igesund.

Selsvik har selv vokst opp med hund.

– Den føles veldig ekte, med pels, form og vekt. Hodet ser kanskje ikke så naturlig ut. Første gang jeg så den bakfra, trodde jeg det var en ekte hund, sier Selsvik.