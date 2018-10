Forsvaret: – Ingen feil på norske F-35-fly

USA og dets internasjonale samarbeidspartnere har midlertidig suspendert alle F-35-flyene og setter i gang en omfattende inspeksjon av et drivstoffrør inne i motoren på hvert fly, meldte nyhetsbyrået AFP torsdag.

Den norske inspeksjonen er altså allerede gjennomført.

– Jeg kan bekrefte at Forsvarsmateriell, som står for dette, har gjort det samme, og flyforbudet for de norske flyene er opphevet etter at det ikke ble funnet noen feil under inspeksjonen, sier major Roar Vold, pressetalsmann i Forsvaret, til NTB.

Inspeksjonen ble gjennomført på bakgrunn av foreløpig data fra havarikommisjonens undersøkelser.

Første styrt

– Av sikkerhetsmessige årsaker fikk alle F-35-kampflyene flyforbud inntil de nødvendige inspeksjonene ble foretatt, sier Vold.

Det var 28. september at et F-35B-fly ble fullstendig ødelagt under trening i South Carolina i USA. Piloten skjøt seg ut, og kom uskadd fra hendelsen, og ble skrevet ut av sykehuset samme dag.

Dette er det første F-35-flyet som går tapt siden flytypen begynte å fly for snart tolv år siden, som tu.no skrev i forrige uke.

Flyet tilhørte Marine Fighter Attack Training Squadron 501 (VMFAT-501) under 2nd Marine Aircraft Wing.