Forskernes nye batteri lades fullstendig på 10 minutter

Ifølge forskerteamet ved Penn State er batteriet deres for elektriske kjøretøyer mindre og lettere enn det som er på markedet i dag, men samtidig også billigere å produsere. Batteriet ligger på 40 kWh og skal gi en rekkevidde på ca. 400 km. Batteriet sies å ha en kapasitet på 3,2 millioner kilometer i løpet av sin levetid – og å lade det fullt skal bare ta 10 minutter.

– Vi har utviklet et ganske smart batteri for masseproduserte elbiler, hvis kostnad er på nivå med kjøretøy med forbrenningsmotorer. Det er ikke lenger noen rekkeviddeangst, og prisen gjør batteriet overkommelig, skriver teamet på nettsidene til universitetet.

Forskningen ble utført i professor Chao-Yang Wangs laboratorium. Laboratoriet har utviklet teknologien bak det selvoppvarmende batteriet, som Ny Teknik har skrevet om tidligere.

Nytt litium-jernfosfatbatteri

Metoden er nå brukt på teamets nye litium-jernfosfatbatteri. Der brukes en tynn nikkelfolie, hvor den ene enden er festet til den negative polen, mens den andre siden strekker seg utenfor cellen og der skaper en tredje pol.

Når elektronene begynner å strømme varmes nikkelfolien opp, noe som varmer innsiden av batteriet – og ved 60° C er batteriet klart for rask lading eller utlading, for siden å bli avkjønt når det ikke er i arbeid.

Denne teknologien er nøkkelen til at forskerne kan redusere tiden det tar å lade batteriet fra 15 til 10 minutter. Oppvarmingen eliminerer eller reduserer i stor grad problemet med en ujevn fordeling av litiumioner på anoden, noe som kan bidra til opphopning av dendritter og risiko for kortslutning.

Kapasiteten kan reduseres

Å bruke battieret kontinuerlig ved temperaturer så høye som 60 grader, vil imidlertid raskt redusere kapasiteten.

Ifølge teamet betyr oppvarmingsmetoden at de kan bruke billige materialer i anoden og katoden (konvensjonell grafitt og litium-jernfosfat) sammen med en sikker lavspenningselektrolytt.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.