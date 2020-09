– Lykkes Tesla med batteriene, vil de være verdensledende

– Dersom Tesla får til disse fremskrittene, vil de absolutt være verdensledende, sier Jan Petter Mæhlen, seniorforsker innen batteriteknologi ved IFE.

På Teslas "Battery Day" natt til onsdag viste Elon Musk frem hvordan selskapet skal vokse og lage billigere elbiler i årene som kommer. Elbilprodusenten jobber med flere forbedringer som til sammen angivelig skal halvere kostnaden per kilowattime batteri.

Det er mange andre som jobber med de samme, ulike forbedringene, forteller Mæhlen. Blant annet arbeider norske Elkem og Cenate med å øke andelen silisium i anoden. Utfordringen er at batteriet dør fortere når andelen silisium går opp, forteller Mæhlen.

– Vi jobber tett med begge disse selskapene, men vi er dessverre ikke involvert i Teslas prosjekter.

Mæhlen støtter også Teslas anføringer om at det nye «tabless» celledesignet minker motstanden i batteriene, noe som fører til mindre varmeutvikling og dermed mindre tap per syklus. Det nye designet skal gjøre det mulig å lage større og kraftigere battericeller.

Videre trekker han frem den store økonomiske gevinsten man oppnår ved tørr elektrodeproduksjon – et annet element Tesla jobber med.

– Tørking utgjør en stor del av kostnaden. Løsemiddelet skal ikke bare tørkes bort, men også samles inn, ettersom det er giftig. Elektrodeproduksjon uten løsemiddel er en stor innovasjon som veldig mange forsker på, sier Mæhlen.

Han sier samtidig at det er store kostnader forbundet med disse fremskrittene og at man må ha et svært stort volum for å rettferdiggjøre dem.

– Det krever annet utstyr, men det er mulig Tesla er i stand til å skifte så mye prosessteknisk uten at det blir en helt horribel kostnad for dem, sier Mæhlen.

Nødvendig for å konkurrere

Ryuta Kawaguchi er sjefteknolog ved den planlagte gigabatterifabikken Freyr i Mo i Rana. Han har bakgrunn fra Nissan og kjenner elbilmarkedet godt.

– Elektriske biler er kostbare å produsere i dag. Det er mulig at Tesla har begynt å tjene penger på dem, men ingen andre så langt. Alle ser at dette er fremtiden og bilprodusentene vil ha en plass i den. Det som skjer nå, er en voldsom opprustning og endring til det elektriske bilmarkedet. I en slik overgang er bilprodusentene villige til å ta tap for å komme seg inn i det, sier Kawaguchi.

At Tesla nå ser for seg en kostnadsreduksjon på 56 prosent på batteriene, kommer ikke som noen overraskelse på japaneren. Det må til om elbilen skal konkurrere, og det vet alle som skal lage batterier. Det Tesla sier er at dette handler om en masse forbedringer i alle komponentene som en battericelle består av.

– Jeg tror alt det Tesla har sagt er realistisk før eller siden. Som at det er et veldig stort potensial for å gjøre batteriet lettere, mindre og billigere ved å benytte mer silisium i anoden. Vi må, som alle andre batteriprodusenter, følge med på denne utviklingen. Ellers blir vi konkurrert ut.

Ryuta Kawaguchi er teknologisjef i det norske batteriselskapet Freyr. Foto: Freyr

Det som overrasker Kawaguchi er vekstmålene til Tesla. De er ambisiøse, men økt produksjon av batterier og elbiler vil gjøre overgangen bort fra stempelmotorene raskere.

Det var veldig mange spekulasjoner rundt hva slags batteri Tesla ville lansere. Kawaguchi gjettet på at de ville lansere større prismatiske battericeller. I stedet ble det mye større sylindriske celler enn de som benyttes i dag. Uansett er det mer økonomiske å produsere slike enn de Teslas biler bruker i dag.

– Vi er fremdeles i planleggingsfasen og diskuterer både sylindriske og poseceller. Derfor snakker vi med mange aktører for å forstå hva bilprodusenter trenger i årene framover, sier Kawaguchi.

Tørrprosessen

Tesla har kjøpt Maxwell Technologies, delvis for å få tilgang til deres tørre produksjonsprosess, som vil forenkle batteriproduksjonen og gjøre den mer miljøvennlig.

Det var mye snakk om dette, men tørrproduksjon er ikke noe nytt. Det er en over ti år gammel teknologi som er i produksjon i Canada, men selvfølgelig interessant om Tesla får kontroll på prosessen i mye større skala, sier Kawaguchi.

– I Freyr føler vi at nattens annonseringer understreker at våre planer for batteriproduksjon her i landet er riktig, sier han.

De kommer til å følge med i teknologiløpet slik at de kan selge batterier til de prisene markedet vil betale når fabrikken starter i 2022.

– LFP-varianter er rimelige

– Det som ble sagt i natt er ikke overraskende, men en del av dette har jeg ikke grunnlag for å uttale meg om, sier teknologisjef i selskapet Cenate på Kjeller, Martin Kirkengen. Han er heller ikke sikker på hvor langt Tesla er kommet i å få kontroll på tørrprosessen.

– Det er interessant at Tesla nå vil ta i bruk LFP-varianter (litiumjernfosfat) av litiumionebatterier. Slike er ikke så energitette, men de er rimelige og godt egnet for biler som trenger lav pris fremfor lang rekkevidde. Jeg ser også at Tesla vil helt bort fra kobolt, men jeg tror det kommer til å ta noen år, sier han.

Kirkengen presiserer at han ikke har sittet opp i natt for å se presentasjon, men bare lest omtaler av den. Der har det ikke vært så mye omtale av tidsaksen for alt som skal gjøres.

– Jeg vil bli veldig overrasket om det jeg har lest går unna på et par år. Det er nok mer realistisk at de er i mål em gang etter 2025, tror jeg. Det vil nok de fleste batteriaktører være enige om, men om Tesla har fått et større forsprang er ikke så lett å si.

Leveringskjeden

Kirkengen mener Tesla virker å ta hele verdikjeden seriøst.

– Tesla gjør gode forberedelser for å unngå flaskehalser på råvaresiden for den veksten de planlegger. For oss er det selvsagt positivt å få bekreftet offentlig at de anser at mer silisium i anoden er en viktig del av deres veikart. Vi mener vi har kommet svært langt i å utvikle neste nivå her, og vi vil gjerne være både først og best på dette området. De aller fleste i dag bruker SiO – silisiummonooksid. En overgang til renere Si er bra for oss og for vekten til batteriet. Veikartet til Tesla stemmer bra med vårt, sier Kirkengen.

Aksjemarkedet tok ikke godt i mot budskapet på Teslas batteridag. Aksjekursen falt med nesten 10 prosent i dag. Ifølge BusinessInsider kan en forklaring være at Tesla ikke kom med noen nyhet om et «million miles»-batteri.