Forskerne snur: Mobiltelefon i bilen kan bedre trafikksikkerheten

Det har lenge vært kjent at bruken av mobiltelefon i bil øker sjansen for trafikkulykker, og i 2019 innførte Samferdselsdepartementet prikkbelastning for ulovlig bruk av mobil under kjøring.

I en ny artikkel fra Transportøkonomisk institutt (TØI), roses imidlertid mobiltelefonen for å øke trafikksikkerheten på vei.

Senker stressnivået

I artikkelen ser forskerne på hvordan trafikksikkerheten påvirkes av at sjåføren lytter til radio, bruker mobiltelefon og har passasjerer i bilen.

Hovedfunnet er at alle de tre aktivitetene med stor sannsynlighet reduserer sjåførens konsentrasjon og dermed også kjøreferdigheter.

Funnene viser imidlertid at de tre aktivitetene også kan ha en positiv effekt på kjøringen ved at de senker sjåførens stressnivå.

Mindre stress gir lavere hastighet

«En lite påaktet fordel med å ha tilgang til mobiltelefon mens en kjører er at sjåførene kan gi beskjed dersom de blir forsinket til avtaler som for eksempel å komme hjem til middag som planlagt, nå et jobbmøte eller stille til konsultasjon på sykehuset», skriver forskerne.

Ved å få gitt beskjed om forsinkelsen vil føreren altså bli mindre stresset og få det mindre travelt med å komme fort frem. Noe som fører til lavere kjørehastighet.

Jo viktigere avtale det er snakk om og jo lengre kjøreturen er etter at føreren har gitt beskjed om forsinkelsen, jo større positiv virkning vil beskjeden man får gitt via mobiltelefonen ha for trafikksikkerheten.

Flere, men mindre, ulykker

Hovedkonklusjonene til forskerne er at stress generelt påvirker sjåføren negativt.

Stress gjør at sjåføren øker farten for å komme raskere frem. Både radio og passasjerer kan, selv om en fin radiokanal eller en hyggelig passasjer minker stress, gi økt stress dersom sjåføren ikke liker det han eller hun hører på radioen eller har med en passasjer han eller hun ikke liker.

Sikkerheten på veien avhenger derfor av hvordan distraksjoner fra radio, mobiltelefon og passasjerer påvirker stressnivået, og dermed kjørehastigheten.

Forskerne konkluderer med at bruk av radio og mobiltelefon i bil sannsynligvis fører til flere, men mindre alvorlige ulykker. Det skyldes at sjåførene blir mindre konsentrerte samtidig med at de kjører saktere.

Passasjerer i bil kan føre til færre, men mer alvorlige ulykker. Det skyldes at de kjører saktere, men konsekvensene av hver ulykke kan bli større fordi flere kan bli skadet.