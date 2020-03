Forskere gir bort oppskrift på antistofftest laboratorier kan gjøre selv

En gruppe medisinske forskere ved Mount Sinai i New York har nå utviklet en test som kan måle antistoffer i blodprøver fra tidligere og nåværende covid-19-rammede. Det skriver tidsskriftet Science.

Å kunne måle på antistoffene kan være en meget viktig brikke, hvis man vil oppdage hvor mye og hvor hurtig sykdommen sprer seg.

Som det har vist seg, er det svært forskjellig hvor hardt covid-19 ser ut til å ramme. Barn og yngre mennesker ser i høyden ut til å få det som svarer til en forkjølelse eller mild influensa, mens sykdommen har vist seg meget hard og dødelig for eldre mennesker og folk som har hatt andre sykdommer fra før.

Selv om man kun får milde symptomer, betyr det likevel ikke at man ikke kan smitte andre. Selv om de fleste med milde symptomer ikke er testet for covid-19 kan det likevel være nyttig med en antistofftest, slik at forskerne kan se hvor mye sykdommen reelt har spredt seg.

Det kan også være med på å gi en mer realistisk vurdering av dødeligheten, fordi det er «ekte» tall å regne på, og ikke bare oseaner av mørketall, som forskerne hele tiden har problemer med å ta høyde for i de matematiske modelleringene av sykdommens konsekvenser og utbredelse.

Kan gi svar om immunitet

Den amerikanske gruppen er ikke den eneste, som har kastet seg over antistofftester. Men det som har fått tidsskriftet Science til å slå på tromma for dem, er tilsynelatende at gruppen har valgt å offentliggjøre oppskriften på testen, slik at laboratorier rundt om i verden kan produsere deres egne tester, før det kommer offisielle tester på markedet.

Forskerne sier at testen enkelt kan oppskaleres, slik at man kan teste «noen tusen» om dagen. Det kan også gi viktige svar på hvorvidt smitte gir immunitet, eller om noen av disse pasientene med antistoffer likevel vil få sykdommen senere.

Ifølge Science begynte forskerne med å designe det piggformede proteinet, som vårt immunsystem danner antistoffer imot, samt det reseptorbindende domenet som koronaviruset bruker for å bite seg fast i cellene våre.

Ved hjelp av cellelinjer produserer de en masse av proteiner og domener som kan brukes i en test som får farge til å lyse opp i antistoffer, når de møter de framstilte proteinene.

En test med blodprøver fra tre covid-19-pasienter og serumtester fra 59 tidligere pasienter, viste at testen virket og at det ikke oppsto farge i kontrollgruppen, skriver Science.

Også oppløftende resultater

Forskerne har vært nervøse for, at det vil være pasienter som tidligere hadde vært infisert med andre koronavirus, som vi jevnlig støter på som forkjølelsesvirus, som ville vise seg positive i denne antistofftesten. Men det viste seg ikke å være tilfellet, understreker forskerne.

Forskerne understreker faktisk at det er direkte oppløftende at det ikke ser ut til at deres bindeprotein er så beslektet at de aktiverer samme antistoffrespons. Hva angår denguefeber, har det nemlig vist seg at om en person har vært rammet og dannet antistoffer, så kan et senere angrep være enda farligere fordi immunsystemet overreagerer mot viruset.

Derfor har også noen forskere trodd at dette var årsaken til at eldre ble hardere rammet enn barn, ganske enkelt fordi de var bærere av antistoffer mot andre typer koronavirus. Ifølge prøvene fra de amerikanske forskerne i denne gruppen, kan dette ikke bevises.

Nå brukes testene på et sykehus i New York for å prøve å finne ut av hvor raskt pasientene danner antistoffer mot SARS-CoV-2, så man vet hvor raskt man kan begynne å høste fornuftige porsjoner antistoffer fra friskmeldte, til antistoffbehandlinger.

Antistofftesten kan også bidra til å slå fast hvor lenge friskmeldte forblir immune, og når de har bruk for en vaksine, når den er klar.

Denne artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.