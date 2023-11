Forskere frykter lite lønnsom havvind fra Sør-Norge

– Nordeuropeisk havvind produserer i stor grad samtidig som havvind i Sør-Norge. Det vil føre salgsprisene på den norske havvindsatsingen ned mot null, sier NTNU-forsker Jonas Kristiansen Nøland til Dagens Næringsliv.

Sammen med kollega Martin Hjelmeland har han sett på 15 utredede områder for den norske havvindsatsingen, hvorvidt kraftproduksjonen sammenfaller med andre deler av Nordsjøen og hvordan det påvirker verdien på norsk havvind.

De to tror de første prosjektene i den norske havvindsatsingen, i de to områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, kan bli en katastrofe.

– Disse havvindparkene ligger tett opp til nordeuropeisk havvind og risikerer å få strømpriskollaps når det blåser i Nordsjøen. Jo mer som bygges, jo mer vil prisen presses ned. Denne dynamikken er ikke heldig for økonomien i prosjektene og kan føre til at subsidiebehovet ikke blir mindre over tid, sier Hjelmeland.

Samtidig mener de at det er fornuftig å bygge havvind i sør uten utenlandskabler, fordi det europeiske markedet uansett vil være mettet med kraft når det blåser i sør. Lenger nord er det imidlertid fornuftig å bygge utenlandskabler, fordi det der er mindre samvariasjon med vindforholdene i Nordsjøen. I nord er det imidlertid dyrere å bygge ut havvind og få kraften fram til markedet.