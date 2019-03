Forskere forvandler plast til drivstoff

En kjemisk prosess som forvandler plast til drivstoff. Forskere ved Purdue University har utviklet en teknikk som kan bremse forsøplingen av havene.

– Teknikken vår har potentialet til å øke gevinsten for gjenvinningsbransjen, og kan redusere verdens plast-søppelhauger, sier Linda Wang som har ledet forskningen.

Ifølge World Economic Forum vil det i 2050 finnes mer plastavfall enn fisk i verdenshavene hvis vi ikke endrer oppførselen vår.

For i løpet av de 65 årene som vi har produsert plast, har bare ni prosent blitt gjenvunnet, og tolv prosent har blitt brent opp. De resterende 79 prosentene har blitt lagt på søppeldynger – eller blitt kastet i vannet.

Og nettopp denne skremmende tanken har inspirert forskere til å prøve å utvikle en teknikk som gjør at utviklingen bremses – og går i motsatt retning.

– Vår strategi er å skape et stimuli for gjenvinning ved å konvertere olefinplast til et bredt spektrum av anvendbare produkter som for eksempel polymerer, nafta eller rene drivstoffer, sier professor Linda Wang ved Davidson School of Chemical Engineering ved Purdue University.

Utvinner rent drivstoff

Ifølge forskerne kan teknikken deres konvertere mer enn 90 prosent av olefinplast-avfallet. Forvandlingsprosessen omfatter selektiv ekstraksjon og hydrotermisk forvæskning. Når plasten omdannes til nafta, kan den senere brukes som råmateriale for andre kjemikalier eller separeres videre til spesialløsemidler eller andre produkter.

Og i teorien skulle man kunne utvinne rene drivstoffer som dekker fire prosent av forbruket av bensin og diesel fra polyolefinavfallet.

Miljøet blir vinneren

Prosessen har dermed et stort økonomisk potensial, men det er de miljømessige effektene som Wang ser som de største gevinstene med forskningen.

– Disse plastene brytes ned langsomt, og frigjør giftige mikroplaster og kjemikalier. Dette er en katastrofe, for når de er i havet er de umulige å samle inn, sier Wang.

Den kjemiske prosessen er patentert, og Wang håper at de nå skal kunne stimulere gjenvinningsbransjen til å se verdien i å ta hånd om plasten. For tiden leter forskerne etter partnere, samt kapital for å få til demonstrasjoner av teknikken i kommersiell skala.

Denne artikkelen ble først publisert på nyteknik.se