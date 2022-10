Et nytt lokaltog er kostbare greier. Det koster rundt 120 millioner kroner. Alstom har fått en kontrakt på 30 Coradia Nordic som skal erstatte gamle, slitte lokaltog.

Men det blir nok flere. Norske Tog, som kjøper inn og eier de norske togene, har opsjoner på 170 til. Da vil prisene gå ned.

Det skal også bli mer behagelig å være passasjer i de nye togene. Passasjerkapasiteten vil øke, og togene bygges for god fremkommelighet inni og bedre mulighet til å komme seg av og på. Produksjonen vil begynne neste år og i 2024 vil de første rulle på norske skinner. Passasjerdriften vil begynne i 2025.

I dag har Norge 17 ulike klasser med tog. Noen er opptil 40 år gamle. I fremtiden skal vi bare ha tre klasser. Det forenkler togholdet på mange plan. I dag ruller det 250 passasjertog på norske skinner. I fremtiden er planen å øke dette til 400.

Flere av de norske linjene, som Nordlandsbanen, er ikke elektrifisert. Slik skal det ikke være i fremtiden, men det koster for mye å elektrifisere så lange linjer med begrenset trafikk. Her vil batteri og hydrogen blir vurdert. Et batteritog vil kunne kjøre 100 til 120 km på en lading og må lades underveis. Ved forsøk fra Tyskland, hvor man har åpnet de første hydrogentoglinjene, har man klart å kjøre opptil 1175 km på én fylling. Det er mye lenger enn noen norsk ikke-elektrifisert toglinje.

I dag snakker vi med adm. direktør i Alstom Transport Norway AS, Carl Åge Bjørgan.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.