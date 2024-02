I mai starter arbeidene med å oppgradere Majorstuen T-banestasjon, melder Oslo Sporveier. Rundt én milliard kroner skal brukes for at togene får mer effektive stopp på stasjonen.

Oslo kommune fattet i januar investeringsbeslutningen for oppgraderingen av Majorstuen stasjon. Kostnadsrammen for prosjektet er på 1,135 milliarder kroner.

Skal takle 36 tog i timen

Konsernsjef i Sporveien AS, Birte Sjule

– Majorstuen stasjon kan ikke fortsette å være en flaskehals i systemet i mange år fremover. Av- og påstigningen må bli like effektiv som på Jernbanetorget. Det er viktig for å få flere avganger på linje 5 mot Vestli, og det er avgjørende for alle de som etter hvert skal reise med Fornebubanen. Dette gjør vi for hele Oslo, sier konsernsjef Birte Sjule i Sporveien.

Sammen med nytt signal- og sikringssystem for T-banen i Oslo øker det kapasiteten fra dagens 28 tog i timen, til fremtidig 36 tog i hver retning forbi Majorstuen.

Koples til Fornebubanen

Dermed vil stasjonen stå klar for økt trafikk fra Fornebubanen og fremtidens T-banetilbud i Oslo.

Den 125 år gamle T-banestasjon er en av Oslos mest trafikkerte stasjoner med rundt 70.000 av- og påstigninger i døgnet.

De forberedende arbeidene starter på stasjonen i løpet av våren, og passasjerene vil ifølge Sporveien oppleve området som ferdig etter sommeren 2026.

