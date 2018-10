Fornebubanen: Boret seg gjennom taket på enda en garasje – denne gangen boret de helt ned til gulvet

TU Bygg kunne i dag avsløre at Fornebubanen ikke brukte gode nok kart da de skulle utføre grunnundersøkelser langs traseen der banen går. Det førte til at et sameie på Fornebu fikk hull i garasjeanlegget. Boreentreprenøren visste ikke at det var et garasjeanlegg under bakken der han boret.

I etterkant av avsløringen har TU Bygg fått vite at samme boreentreprenør klarte å bore hull i enda et garasjeanlegg langs traseen.

Boret gikk rett gjennom taket og ned i gulvet i Amalienborg sameie på Skøyen da boreentreprenøren skulle utføre forundersøkelser for Fornebubanen. Foto: Thomas Haneborg

– Garasjen lå synlig oppe i dagen

Thomas Haneborg er styreleder i boligsameiet Amalienborg på Skøyen. Han forteller hva som skjedde hos dem.

Det var tidlig i september at styrelederen fikk en telefon fra en rimelig stresset boreleder fra Romerike Grunnboring.

– Han lurte på om det var et rom under bakken i bakgården vår, sier han.

– Jeg svarte at det var en garasje, legger styrelederen til og forteller at garasjen ligger synlig oppe i dagen.

– Du kan se konturen tydelig på plenen, beskriver han.

Videre forklarer han at boreentreprenøren hadde fulgt sin egen stikkers markering, og boret seg gjennom taket og helt ned i gulvet på garasjeanlegget.

Boreentreprenøren stod over garasjeanlegget på Skøyen og boret ned i garasjen. Foto: Thomas Haneborg

Haneborg er sivilingeniør med bachelor i bygg. Han jobber i Norconsult, konkurrenten til Multiconsult, som er rådgivende entreprenør på Fornebubanen.

Hevder det ikke var noe galt med kartgrunnlaget

Irene Måsøval, etatsdirektøren for Fornebubanen, svarer dette i en e-post når TU Bygg spør om det er flere som har fått skade på garasjeanlegg, kjellere, fiberledninger eller vannrør i forbindelse med boring tilknyttet grunnundersøkelser for Fornebubanen:

– Vi har hatt rundt 200 boringer for poretrykksmåling, og kan bekrefte at det har vært to hendelser med boring i garasjeanlegg, på henholdsvis Fornebu og Skøyen. Det er beklagelig, men vi hadde lagt opp en boreplan for å nedsette poretrykksmålere langs Fornebubanen, som var basert på et kartgrunnlag som dessverre ikke var tilstrekkelig detaljert, skriver hun

Dette er boreplanen over hvor det har blitt boret for å sette ned poretrykksmålere på Skøyen. Illustrasjon: Fornebubanen

– Fornebubanen er nå ferdige med borearbeidene for poretrykksmåling i denne omgang, opplyser hun.

I e-posten skriver hun videre at det ikke var noe feil med kartgrunnlaget som ble brukt, men at de ikke inneholdt tekniske detaljer om hva som ligger under bakkenivå. Det har ført til endringer i rutinene i det videre arbeidet.

– Vi har etter disse to hendelsene lagt om rutinene til å gå inn i hver enkelt byggesak for å finne denne informasjonen, skriver hun.

– Vil dere fortsette å bruke Romerike Grunnboring AS som entreprenør?

– Vi har en langsiktig avtale med Geonor, og har ikke noe grunnlag for å be dem bytte ut sine underleverandører, svarer hun.

Videre forteller hun at de har kontinuerlig dialog med sin rådgiver Prosjekteringsgruppen Fornebubanen for å unngå lignende hendelser.

– Kan dere garantere at ikke flere får skader på eiendommen sin som følge av boring langs Fornebubanen?

– Det er alltid en viss risiko knyttet til boring og arbeid i tettbygde strøk, og enkelte uforutsette ting kan dukke opp. Vi tar slike hendelser som dette på største alvor, og har innført strengere krav til dokumentasjon og kontroll, før arbeid settes i gang. Vi føler oss trygge på at det ikke skal oppstå flere slike hendelser, avslutter Måsøval.

Kunne truffet en Volvo

Styrelederen i Amalienborg er fornøyd med hvordan Fornebubanen håndterte saken.

– De la seg helt flat. Dagen etter uhellet møtte prosjektledelsen opp klokka sju om morgenen hos oss, med seks–sju personer, og beklaget seg, forteller han.

– Forsikringsselskapet vårt, Gjensidige, har kontrahert en entreprenør for å utbedre skaden før vinteren kommer. De var ferdig med reparasjonen i forrige uke, forteller han.

Haneborg forteller at det heldigvis ikke gikk utover noen biler i garasjen.

– Det var flaks at det skjedde den dagen, og ikke dagen etter, for da hadde det gått hardt utover en Volvo, sier han.