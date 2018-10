Fornebubanen: Brukte udetaljerte kart og boret seg ned i privat garasjeanlegg

Om cirka syv år skal den drøyt åtte kilometer lange T-banetunnelen der Fornebubanen skal gå fra Majorstuen til Fornebu senter stå ferdig.

Byggestart vil tidligst skje i 2019, men forprosjekt med grunnundersøkelser er godt i gang, skriver Fornebubanen, som er en egen etat og et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, på sine hjemmesider.

Boret ned i uventet grunn

Siden juni i år har arbeidet med å bore i grunnen langs banetraséen for å installere poretrykksmålere, som måler grunnvannstrykket, pågått. Naboene nær traséen har derfor mottatt nabovarsel om at de vil kunne merke støy i tilknytning til grunnboringen.

Men støy viser seg ikke å være det eneste naboene på Fornebu kan merke. I Hagebyen sameie opplevde nemlig beboerne at boreentreprenøren boret seg ned i garasjeanlegget deres.

Hullet i taket over en av garasjeplassene kunne TU Bygg tydelig se da vi besøkte sameiets garasjeanlegg, som ble bygget i 2013.

Nærbilde av borehullet i garasjeanlegget på Fornebu. Foto: Tuva Strøm Johannessen

Gamle kart

Irene Synnøve Måsøval, etatsdirektør i Fornebubanen, forteller TU Bygg hva som skjedde.

– Vi har mange grunnundersøkelser som involverer boring. Nå har vi foretatt boringer for poretrykksmålinger langs hele strekningen der banen skal gå. Det er i forbindelse med dette arbeidet at denne episoden i garasjeanlegget i Hagebyen på Fornebu oppstod, sier hun.

Over borehullet der entreprenøren boret seg ned i et garasjeanlegg som ligger langs Fornebubanens trasé er det dekket til. 10102018 Foto: Tuva Strøm Johannessen

Poretrykksmåler En poretrykksmåler måler poretrykket (grunnvannstrykket).

Etableres ved at det bores et hull med cirka fem cm diameter. I hullet plasseres et tynt stålrør.

I stålrøret er det målere

med en ledning ut til et skap med måleutstyr og en sender som sender data til loggføring. Kilde: Fornebubanen

Ifølge Måsøval var årsaken til boreulykken at karttegningene som entreprenøren fulgte ikke var detaljerte nok.

Kartet viser kommunekart over sameiet på Fornebu der boreulykken skjedde. Den sorte markøren viser stedet der det ble boret. Skjermbilde: Kommunekart.com/Norkart

– Det er veldig beklagelig, slike hendelser skal ikke skje. Det som skjedde var at kartgrunnlaget som ble brukt ikke var merket godt nok. Derfor stoppet vi arbeidene umiddelbart for å innskjerpe rutinene og kartlegge hvor garasjeanlegg og andre type elementer som ledninger ligger i grunnen.

- Hvilke kart bruker dere for området?

- Kommunens kart, samt sakspapirer og tegninger fra plan- og bygg, svarer Måsøval.

– Hvem har ansvaret for at dette kunne skje?

– Det er prosjektet Fornebubanen med sine leverandører som har ansvaret for å fremskaffe tilstrekkelig informasjon, herunder detaljert kartgrunnlag, sier Måsøval.

– Det kan skje at man treffer noe

Etatsdirektøren forteller at de nå har skjerpet inn rutinene for å sikre at en lignende hendelse ikke oppstår.

– Vi har jobbet med en mer detaljert og grundig prosedyre for videre borearbeid. Grunneier eller kjentmann er nå med på å kvalitetssikre punkter for boring, sier hun.

– Det er utfordrende å drive denne type arbeider i tettbygde områder. Dessverre kan det hende at man treffer noe, men det skal ikke skje, sier hun og forteller at ingen biler kom til skade under hendelsen, og at forsikringsselskapet håndterer saken.

– Forsikringsselskapet har ikke spesifisert sitt krav vedrørende kostnader og tid, legger hun til.

Ferdig med saken

Styret i sameiet opplever saken som avsluttet og vil ikke gi noen kommentar til TU Bygg. På deres hjemmesider står det følgende om saken i en bloggpost datert 11. september 2018:

«Arbeidene med mer omfattende undersøkelser og utbedring av skaden etter boreskaden i garasjen vil påbegynne i morgen. I forbindelse med dette har vi blitt varslet om at det vil være nødvendig å grave opp kollen over skadestedet. Det forventes derfor at området blir avsperret og at det i perioden fremover vil foregå arbeider med gravemaskin/lastebil.»

Dette tørketeltet sørger for at vannskaden (dekket er vått) som oppstod som følge av boreulykken tørkes. Inne i teltet står en rød kondensavfukter og en blå kanne som samler opp vannet fra den. I teltet står det også en varmovn som holder 20 til 25 grader, som sørger for jevn temperatur. Foto: Tuva Strøm Johannessen

Frøiland Bygg, som utførte skadeservice på ulykkesstedet med blant annet tørketelt og kondensavfukter, opplyser at hullet trolig blir støpt igjen i løpet av de nærmeste dagene.

Nabovarsel fra Fornebubanen om poretrykksmålere. 12.102018. Foto: Tuva Strøm Johannessen

Det er selskapet Geonor AS som står for overvåkningssystemet tilknyttet poretrykksmålerne. Det var rådgiveren og hans underentreprenører, Romerike Grunnboring AS og Brødrene Myhre AS, som utførte selve anleggsarbeidet, opplyses det om i nabovarselet som ble sendt ut til beboere langs banetraséen.

Måsøval forteller at de nå er ferdig med boringen og er i gang med neste steg i prosessen.

– Boringen kom i gang etter innskjerpelsen, og vi er nå ferdig med boringen tilknyttet poretrykkmålerne. Nå skal vi koble opp det trådløse systemet og få logget den infoen som vi henter opp, sier hun.

Videre arbeid på Fornebubanen

Det er Impakt Geofysik AB som i disse dager er i gang med refraksjonsseismiske undersøkelser der grunnen kartlegges med lydbølger. Arbeidene pågår på nattetid for å fjerne bakgrunnsstøy fra trafikk og vil vare i en til to måneder, opplyser Måsøval.

– Lydbølger sendes ut og så registrer vi dem. Dette er for å kartlegge grunnen og finne ut hvor vi møter på fjell. Boring er ikke en del av dette arbeidet, sier hun og forteller hvilket arbeid som skal pågå utover vinteren.

– Fornebubanen vil gå i gang med infiltrasjonsundersøkelser i grunnen. Dette gjør vi for å skaffe oss informasjon om grunnen, først og fremst dens evne til å lede vann. Det er et tilbud som ligger ute nå, selskapet har ikke tilbudt kontrakt til noen entreprenører enda, forklarer hun.

På hjemmesiden til Fornebubanen står det at forprosjekt skal være ferdig medio av 2018. Etter det skal prosjektet kvalitetssikres.

Byggestart vil tidligst skje i 2019, og kan først skje når forprosjektet for Fornebubanen er endelig godkjent og kvalitetssikret, opplyses det om.