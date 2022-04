Ford setter opp prisen på el-Mustang

Ford jekker opp prisene på elbilen Mustang Mach-e. Årsaken er økende energi- og råvarepriser.

Prisen for Mach-e har økt med 34.800 kroner for alle varianter, unntatt GT-varianten, som gikk opp 24.600 kroner.

Det er den billigste utgaven av bilen som øker mest, med 7,3 prosent fra 437.500 til 472.300 kroner. Nest lavest prisøkning har versjonen med firehjulstrekk og stort batteri. Den går opp 5,8 prosent, 562.000 kroner til 596.800 kroner. GT-utgaven øker minst, med 3,5 prosent, og ender på 690.100 kroner, opp fra 665.500 kroner.

Dette er ikke første gang Ford øker prisene siden salgsstart. Den billigste utgaven av bilen kostet opprinnelig 412.000 kroner, og har dermed økt med 60.300 kroner siden lansering.

Leveringstiden for nye bestillinger er ifølge Fords nettsider rundt 30 uker i dag.

Anne Sønsteby, informasjonsdirektør i Ford Motor Norge, sier til TU at prisøkningen er en nødvendig konsekvens av prisøkningen på litium, nikkel og råvarer generelt som følge av krigen i Ukraina.

Råvareprisene i taket

At prisene øker er ingen overraskelse. Råvareprisene for materialer som trengs i batteriproduksjon har økt betydelig den siste tiden. Særlig nikkelprisen har skutt i været i år, men også prisene for kobolt og nikkel øker. Krigen i Ukraina bidrar til utviklingen.

Dette er en utfordring for hele bilindustrien, og ikke bare Ford. Tesla økte i mars prisene på sine biler. Mens en Model 3 med bakhjulstrekk og lite batteri tidligere i år kostet 370.000 kroner tidligere i år, koster den nå 410.000 kroner. Også deres Model Y økte nylig i pris.

Det er sannsynlig at de fleste andre bilprodusenter også vil øke sine elbilpriser i tiden som kommer. I en artikkel i Financial Times, vises det til at den kinesiske batteriprodusenten Farasis, som hevder at kostnaden for litium, nikkel og kobolt har økt fra 1395 dollar til 7400 dollar i et 60 kilowattimers batteri det siste året.

Råvareprisene sørger dermed for at den forventede jevne reduksjonen i batteripriser uteblir, eller reverseres.

Audis finansdirektør sier til avisen at det foreløpig ikke er grunn til å bekymre seg for at dette betyr at det vil gå senere med overgangen til elbiler. Prisene for andre råvarer som aluminium og stål øker også som følge av krigen. Da er det mest sannsynlig at biler generelt blir dyrere.

Elbiletterspørselen har en tendens til å øke i takt med drivstoffprisen. Den har også økt betydelig den siste tiden.

I hvor stor grad bilprodusentene har tegnet langtidskontrakter for råvarer eller batterier vil avgjøre hvordan de påvirkes av råvareprisene.