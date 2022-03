Tesla øker prisene igjen

Onsdag satt Tesla opp prisene på Model Y Long Range med 15.000 kroner. Nå koster bilen fra 549.990 kroner, ekskludert levering.

Tyskbygde Model Y Performance, som etter planen leveres til norske kunder fra slutten av mars, koster det samme som før (589.990 kroner).

Økningen kommer etter at Tesla i forrige uke økte prisene på Model 3 med opptil 20.000 kroner. Billigste Model 3 (med bakhjulsdrift) koster nå fra 389.990 kroner uten levering.

Tesla Norge vil ikke kommentere årsaker til prisøkningene. Nikkelprisen har som kjent økt voldsomt i det siste, samtidig som Russlands angrep Ukraina har ført til økte leveringstider hos flere bilprodusenter.

Berlin-fabrikken leverer neste uke

Tesla har levert ut over 1500 kinesiskbygde Model Y Long Range i mars. Neste ikke-Tesla på lista er Volkswagen ID.4 med litt over 500 nyregistreringer denne måneden, ifølge nettsiden Elbilstatistikk.

Nylig fikk Tesla godkjent den tyske fabrikken i Brandenburg utenfor Berlin. Neste uke leverer Tesla de første bilene herfra. Sannsynligvis kommer flere eksemplarer på tog til Norge allerede i mars måned.

Det er Model Y Performance som leveres fra Tyskland først. Det er usikkert når det kommer tyske Long Range-modeller. Tesla har satt leveringstid for Model Y Long Range med 19 tommers felger helt til jul 2022, mens 20 tommers-modeller kommer i mai.

Mens Y Performance-modeller uansett vil leveres fra Kina, er det usikkert hvor Long Range-modellene kommer fra dersom du bestiller bil i dag. Tesla ønsker ikke kommentere hvorvidt disse modellene kommer fra Kina eller Tyskland.

Økte priser på tysk Y

Flere kunder som har bestilt Model Y Long Range og vil vente på bil fra Tyskland forteller at Tesla har økt prisen på bilene. Tesla har hatt tradisjon for å holde prispunktet som gjaldt da kunden først bestilte bil, men kontraktene åpner for å justere prisene helt opp til kunden blir tildelt understellsnummer.

Da Model Y ble lansert, kostet den mange titusener mindre enn den gjør i dag. Tesla har økt prisene på bilen i flere omganger. Ønsker man å beholde sin gamle pris, virker det med andre ord som man må takke ja til en kinesisk-bygd bil.

Tesla har altså noen måneders ventetid på bil nå, noe som flere importører også rapporterer om.

Nybilsalget i Norge sank med 23,8 prosent i februar sammenliknet med samme måned i fjor, ifølge OFV. Koronaforsinkelser og Russlands angrep på Ukraina bidrar til forsinkelser og lengre ventetider.