Krigen gir lengre ventetid på elbiler

Leveringstiden på elbiler fra Volkswagen-gruppen er lang, og blir nå trolig enda lengre som følge av invasjonen av Ukraina.

Skoda melder om kritisk mangel på deler i bilproduksjonen. Den tsjekkiske bilprodusenten har underleverandører i Ukraina.

Særlig produksjonen av elbilen Enyaq er rammet, skriver Automobilwoche. Produksjonen er redusert fra og med denne uken. Utover dette er produksjonen av biler som Kodiaq og Karoq i Ukraina stanset.

Skoda har mange ukrainere ansatt i Tsjekkia. Nå støtter produsenten disse ansatte med å få familiemedlemmer ut av Ukraina og inn i Tsjekkia.

Stanser ID-produksjonen

Produksjonen stanses også i Volkswagen-gruppens fabrikker i Zwickau og Dresden flere dager denne uken. Volkswagens ID-modeller samt andre biler bygget gruppens MEB-plattform produseres ved disse fabrikkene.

Årsaken er antakeligvis den samme som i Tsjekkia – det mangler kabler som produseres av ukrainske underleverandører.

Den norske importøren av Volkswagen-gruppens biler, Harald A. Møller bekrefter at produksjonen for Volkswagen og Skoda påvirkes av situasjonen, da de har underleverandører i Ukraina.

– Vi har indikert levering av ID.4 og Enyaq rundt slutten av året for nye kunder, uten at vi umiddelbart vet om det endrer seg med forsinket produksjon i det tidsrommet vi står i nå. Det tas flere grep for å sikre at man raskest mulig kan gjenoppta full produksjon, og i likhet med resten av verden følger vi situasjonen nøye. Det mest presserende er selvsagt hensynet til liv og helse i en uhyrlig situasjon for det ukrainske folk, sier Lars Joakim Hanssen, kommunikasjonssjef for Volkswagen hos Møller.

Fra produksjonen av VW ID.3 i Zwickau. Foto: Mathias Klingenberg

Stanser Audi-salget i Russland

Volkswagen-gruppen har også interesser i Russland. Nå er importen av Audi-modeller til Russland stanset på ubestemt tid. Så lang er det kun Audi-modeller som er rammet av stansen. Biler som allerede er importert til landet vil ikke leveres ut til bilforhandlere.

Årsaken er ifølge Automobilwoche hovedsakelig det kraftige kursfallet til den russiske rubelen, som gjør det umulig for importøren å fastsette prisene.

Volkswagen-gruppen stanser for tiden ikke salget av andre bilmerker, som Volkswagen og Skoda. Dette fordi disse bilene produseres lokalt.

Flere vestlige industribedrifter trekker seg nå ut av Russland. I Tyskland viser en meningsmåling utført av Civey på oppdrag fra Automobilwoche at flertallet av tyskerne ønsker at landets bilindustri kutter sine bånd med Russland. To av tre svarer at produksjon og salg av biler i Russland må stanse.

General Motors har stanset all eksport av biler til Russland. Volvo har også stanset sin eksport til landet.

Volvo Trucks har også stanset salget i Russland, hvor de også har en fabrikk.

Daimler vil kutte sine russiske bånd

Daimler Truck har et fellesforetak med russiske Kamaz, som produserer lastebiler og busser i Russland, inkludert militære kjøretøy. Daimler har nå stanset all sin forretningsvirksomhet i Russland på ubestemt tid. Det gjelder ikke bare egne tunge kjøretøy, men også all aktivitet de har sammen med Kamaz. De ønsker ifølge Reuters å kutte alle bånd til det russiske selskapet.

Bilproduksjon er i stor grad et internasjonalt foretak med leverandører i mange land. Det vil høyst sannsynlig også ramme russisk bilproduksjon. En av de store leverandørene til industrien, ZF, har allerede stanset alle leveranser til Russland, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Hyundai og Kia produserer også biler i Russland. De stenger ned sin fabrikk i St. Petersburg ut denne uken på grunn av mangel på deler.

På toppen av halvledermangel

Krisen i Ukraina ser ut til å avløse eller komme i tillegg til halvledermangelen i industrien. Det er foreløpig uklart hvordan vestlige og russiske sanksjoner vil ramme bilindustrien. Det er ikke bare uklart hvilke komponenter som fortsatt kan krysse landegrensene, men også hvordan betaling skal foregå når russiske banker stenges ute av betalingssystemet Swift.

Det vil antakeligvis blir behov for å finne nye underleverandører som ikke er direkte påvirket av sanksjoner eller krig.

Råvaretilgangen vil også påvirkes av konflikten, og vil kunne gi prisøkninger. På toppen kommer høyere energipriser i Europa.

Volkswagen-gruppen har nå etablert en arbeidsgruppe som skal analysere hvilke konsekvenser krigen får for dem, og hvordan de skal tilpasse seg.