Forsvar

Norge og USA testet amerikansk våpen i Norskehavet

Norge og USA har gjennomført en test av et nytt presisjonsvåpen utenfor Andøya i Norskehavet.

Norske F-35-fly sammen med et amerikansk B-2 Spirit under våpentesten
Norske F-35-fly sammen med et amerikansk B-2 Spirit under våpentesten Foto: Forsvaret / NTB
NTB
10. sep. 2025 - 06:44

Testen, som fant sted 3. september, involverte fire norske F-35-fly og ett norsk P-8 Poseidon-fly sammen med et amerikansk B-2 Spirit bombefly i det som beskrives som et «langtrekkende angrepsscenario». Det melder VG.

Det amerikanske luftforsvaret anser testen som vellykket.

– Vi er meget fornøyd med at amerikanerne ønsker å teste slike nye våpen sammen med norske styrker. Stabiliteten i nordområdene er viktig både for norsk, europeisk og amerikansk sikkerhet, sier viseadmiral Rune Anderssen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Det amerikanske B-2-flyet avfyrte det nye nestegenerasjons presisjonsstyrte våpenet mot et sjømål. Operasjonen testet både våpenets ytelse og B-2-flyets evne til rekkevidde og fleksibilitet i et maritimt angrep.

– Dette er et tydelig eksempel på hvordan vi sammen med nære allierte utvikler og tar i bruk nye kapasiteter raskere og smartere, sier oberst Scott Gunn i USAs luftforsvar.

Forsvar
En tjeneste fra