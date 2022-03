Tesla får godkjent tysk fabrikk

Tesla fikk i dag ferdigattest for sin fabrikk i Brandenburg, og produksjonstillatelse. Dermed kan Tesla begynne å dytte ut sine første europeiske biler.

Dette ble kunngjort under en pressekonferanse med delstatens politiske ledelse i Potsdam i dag.

Fabrikken skal produsere opp til 500.000 biler i året. Det er ventet at det vil gå en periode før Tesla får produksjonstakten opp på dette nivået. Rundt 2000 biler har blitt bygget i forbindelse med testproduksjon de siste ukene, skriver RBB24.de.

De første bilene vil antakeligvis leveres fra fabrikken i slutten av måneden, skriver RBB24.

Tesla planlegger en åpningsseremoni i slutten av mars, hvor Tesla-sjef Elon Musk skal være tilstede, skriver Automobilwoche.

Åtte måneder etter planen

Det er nå åtte måneder siden Tesla opprinnelig planla å fyre opp fabrikken sin i Grünheide. Dette etter at de startet bygging for over to år siden, basert på midlertidige tillatelser. Tesla har dermed valgt å ta risikoen det innebærer å bygge en fabrikk som potensielt ikke vil bli godkjent.

Det er imidlertid vært tydelige signaler fra den politiske ledelsen i delstaten Brandenburg om at de vil godkjenne fabrikken. Delstatens statsminister Dietmar Woidke, miljøminister Axel Vogel og finansminister Jörg Steinbach har uttalt at de ønsker den amerikanske bilprodusentens anlegg velkommen. De ser for seg at fabrikken vil gi mange nye arbeidsplasser i regionen. Det er allerede ansatt over 3000 personer ved fabrikken, og målet er 12.000 personer.

Lang prosess

Likevel er det mange og lange godkjenningsprosesser som må følges, også for Tesla. Under disse prosessene har særlig miljøorganisasjoner motsatt seg fabrikken, blant annet fordi de frykter at dens vannbruk vil være en belastning for grunnvannet i området.

Det er Tesla Model Y som skal produseres i Brandenburg. Foto: Tesla

Foruten bilproduksjon, er Tesla også i ferd med å bygge en batterifabrikk på anlegget. Frem til denne er ferdig, vil Tesla få sine batterier levert.

Også andre deler skal leveres til fabrikken i en periode, før Tesla har fått på plass all egenproduksjon i Tyskland. Ifølge RBB24s kilder har Tesla planlagt disse utvidelsene i løpet av de kommende månedene.