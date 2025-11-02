De vil plassere 4000 speil i verdensrommet

Synes du solen går ned for tidlig? Eller står opp for sent? Oppstartselskapet Reflect Orbital fra California har planer om en stor konstellasjon av romspeil som skal løse det problemet.

Selskapet ønsker innen 2030 å ha plassert 4000 speil i bane rundt jorden. Speilene skal kunne vinkles for å rette solstrålene mot utvalgte deler av planeten. Ifølge selskapets nettside er målet å utnytte den enorme fusjonsreaktoren solen faktisk er, blant annet for å forlenge tiden solcelleparker kan produsere strøm.

Reflect Orbital hentet i vår inn 20 millioner dollar i en finansieringsrunde og har nå søkt om å sende opp en første prototyp-satellitt i bane allerede i april, skriver Space.com. Når den er i bane, skal et 18 x 18 meter stort speil foldes ut for å reflektere sollys mot utvalgte steder.

Lokal belysning

Selskapet, som ble grunnlagt i 2021, har møtt kritikk. Lysforurensning fra satellittene kan påvirke både romforskningen og dyrelivet på jorden, ifølge kritikere.

At astronomer og andre forskere kjemper mot lysforurensning, er i seg selv ikke noe nytt. Lys som reflekteres fra satellitter fra selskaper som Starlink og AST SpaceMobile, har tidligere blitt kritisert, men ingen av disse selskapene har som mål å reflektere lys ned mot jorden slik Reflect Orbital planlegger.

Reflect Orbital har møtt stor interesse og sier de har fullfinansiert første test i bane. Foto: Reflect Orbital

En talsperson for selskapet skriver til Space.com at de tar spørsmålet om lysforurensning på alvor. Selskapet mener at lyset vil være svært lokalt – et område på fem kvadratkilometer vil bli opplyst av hvert speil i en bestemt tidsperiode. Etter at en satellitt har passert området som skal belyses, vil den vinkles bort, slik at sollyset ikke lenger treffer jorden.

Ideen er ikke ny

Konseptet med å plassere speil i rommet for å endre mengden sollys som når jorden, er ikke nytt, men har vært diskutert siden 1920-tallet. Det har imidlertid vært få faktiske tester i bane.

Et russisk prosjekt kalt Znamja hadde som mål å lyse opp byer i Sibir i de mørke vintermånedene. Den første prototyp-satellitten ble sluppet ut fra den russiske romstasjonen Mir i februar 1993.

Russisk romspeil. Foto: RSC Energia/Wikimedia CC BY-SA 4.0

Prototypens speil, som opprinnelig var ment som et solseil, reflekterte sollys ned mot jorden i noen timer. Det fungerte som en fem kilometer bred lyskaster som beveget seg over bakken med en hastighet på åtte kilometer i sekundet, fra Sør-Frankrike til Vest-Russland.

Etter noen timer ble satellitten trukket inn i atmosfæren og brant opp. Forsøket ble sett på som vellykket i Russland, men det var flere tekniske utfordringer – blant annet å holde speilet stabilt i bane – som måtte løses.

Da forsøket skulle gjentas i februar 1999, gikk det imidlertid ikke som planlagt. Etter at den andre prototypen mislyktes, ble de russiske drømmene om romspeil lagt på hylla.

Mange vil prøve

Hvordan det vil gå med det amerikanske oppstartselskapet Reflect Orbital, gjenstår å se.

Ifølge selskapet har de allerede fått inn over 250.000 søknader om å bruke tjenesten, og de har full finansiering til å gjennomføre den første testen i bane.

