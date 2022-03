– Sanksjoner mot russisk nikkel vil bremse overgangen til elbil

Nikkel er en viktig ingrediens i elbilbatterier. Russland er en av de store leverandørene av råvaren, hindringer mot russisk nikkel vil være et hinder for skiftet til elektrisk mobilitet.

I et notat fra GlobalData hevdes det at avkarboniseringen av vestlige økonomier vil gå tregere med sanksjoner.

Da gjør Europa seg paradoksalt nok avhengig av russisk olje og gass enda lengre, skriver analytikerene.

Batterianalytiker Daniel Clarke skriver at en økning i nikkelprisen til syvende og sist vil jobbe mot elbiler. Den økte kostnaden vil enten gå ut over bilprodusentenes fortjeneste, eller sendes videre til kundene, skriver han.

Samtidig kan Russland snu seg til andre kunder og eksportere nikkel til særlig Kina, som har har en stor batteriindustri. Om disse kan kjøpe nikkel til under markedspris vil det styrke kinesisk batteriindustri og gi dem et konkurransefortrinn.

Russland er tredje største nikkelleverandør

Russland er verdens tredje største leverandør av nikkel. Det kan tenkes at leverandører i andre land vil øke salget til land i Vesten. Det vil imidlertid ha negative konsekvenser, ifølge GlobalData.

Dersom for eksempel Indonesia eller Filippinene øker eksporten til Europa, vil det bety at råvarene må reise lengre for å komme frem til batterifabrikkene her. Det kan oversettes til økt CO 2 -avtrykk for batteriproduksjonen sammenlignet med import fra Russland.

Analytikerne påpeker også at kinesiske aktører er spiller en nøkkelrolle i nikkelgruvene i disse landene. Dermed vil vestlig industri gjøre seg mer avhengig av kinesiske aktører i leverandørkjeden.

Batterier med litiumjernfosfat-kjemi (LFP) pekes på som en del av løsningen. Slike inneholder verken nikkel eller kobolt. De produseres i stor stil i Kina, og brukes av blant andre Tesla og BYD.

Handel med nikkel stanset på LME

Handelen med nikkel på London Metal Exchange ble stanset 8. mars, og hadde 11. mars ikke blitt gjenopptatt. Dette etter at prisene mer enn doblet seg fra 48.000 dollar til 101.000 dollar per tonn fra 7. til 8. mars.

Prisen på nikkel gikk i været i begynnelsen av mars. Skjermbilde: LME

Det er flere grunner til at nikkelprisen gikk i taket denne uken, men frykt for råvaremangel som følge av sanksjoner etter Russlands invasjon av Ukraina antas å være en viktig del av bildet.

Så langt har ikke vestlige sanksjoner rammet Russiske nikkelleverandører.

Nikkel er viktig bestanddel i batterier

Batterier inneholder til dels store mengder nikkel, avhengig av kjemi. De vanligste nikkelholdige kjemiene er NCA (nikke-kobolt-aluminium) og NMC (nikkel-mangan-kobolt), som har omtrent 80 og 33 prosent nikkel, ifølge nickelinstitute.com.

Selv om nikkel- og koboltfri LFP er en lovende teknologi har batteriet basert på dette lavere energitetthet enn andre kjemier. Det gjør at slike batterier ikke egner seg like godt i biler som skal ha lang rekkevidde.

Det har vært mye fokus på å redusere bruken av kobolt i batterier i flere år. En av løsningene er å øke nikkelandelen og senke koboltandelen. Høye nikkelpriser eller råvaremangel vil gjøre denne utviklingen vanskeligere.