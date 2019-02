Forbrukertilsynet: 10 av 13 leasingtilbydere bryter loven

En tilsynsaksjon avslørte at 10 av 13 aktører ga mangelfull informasjon om prisen.

Ofte oppgis kun månedsprisen for leasingen i reklamene, ifølge Forbrukertilsynet. Dermed holdes opplysninger om etableringsgebyr og startleie skjult.

– Det er et stort økonomisk valg å skaffe seg bil, og det vil påvirke den økonomiske situasjonen til forbrukeren i lang tid. I flere av de markedsførte avtalene utgjør etableringsgebyr og startleie 30–40 prosent av avtalens totalpris. Når nærmere halvparten av kostnadene er utelatt fra markedsføringen, er markedsføringen villedende, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Se hvor mye du kan spare: Dette er alle elbilfordelene

Krav om skjerping

I 2014 ble Finansieringsselskapenes forening og Forbrukertilsynet enige om krav til markedsføring av privatleasing. All reklame for leasing der prisopplysninger er inkludert, skal inneholde et forklarende priseksempel.

– Det skal ikke være nødvendig å trykke seg videre i annonsen for å se full pris, sier Haugseth.

Nå har aktørene som bryter markedsføringsloven, fått beskjed om å skjerpe seg.