Forberedt dersom det skulle bli storkonflikt: F-35 kan fly rett fra fabrikken og ut i krig

Da det amerikanske flyvåpenets 388th Fighter Wing mottok et nytt F-35A 1. august, tok det under fem timer fra kampflyet landet til det var i lufta igjen på et kamptreningsoppdrag.

Oberst Michael Miles, sjef for vingens vedlikeholdsgruppe, påpeker at hastighetsrekorden er mer enn gimmick.

Lynkjapp mottakskontroll

– Teoretisk betyr dette at F-35A kan deployeres direkte fra fabrikk til strid, dersom en konflikt i stor skala skulle kreve det, uttaler han i en pressemelding på US Air Force' egne sider.

Han sier at F-35-programmets produksjon- og leveringsplan legger opp til dette, og at de nå har vist at det faktisk er mulig.

Flyet, med halenummer 5261, forlot Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth i Texas litt etter klokka 08 torsdag 1. august. Det landet på flybasen Hill i 10-tida, og allerede før klokka var 15 var leveransen av F-35A-en godkjent og det tok av på sitt første oppdrag for 388th Fighter Wing.

Ifølge USAF er det blant annet forbedringer i ALIS («Autonomic Logistics Information System»), et altomgripende system der alt fra logistikk til operativ flyging og briefing er bygget inn, som har bidratt til denne kjappe mottakskontrollen. Dette er en prosess som vanligvis måles i dager og uker, ikke timer.

Det første F-35A-flyene ankom Hill AFB i oktober 2015. Innen utgangen av dette året vil det være 78 slike kampfly på basen like nord for Salt Lake City i Utah.

Snart tre nye fly til Ørland

Nettopp forbedringer i ALIS er noe den norske kampflydirektøren, generalmajor Morten Klever, også har etterlyst.

– Skal vi klare å oppdatere hyppig nok til å møte framtidens trusler, er vi nødt til å gjøre noe med arkitekturen i ALIS, sa Klever til Teknisk Ukeblad like før sommeren.

Han opplyste at det går i retning av åpen arkitektur. Et kritisk område for en skybasert løsning, er sikkerhet og kryptering. Ifølge Klever har problemet vært kapasitet. For eksempel hvor lang tid det tar å planlegge en flytur. De store mengdene data skal ikke bare ligge på Ørland, men skal også inn i logistikksystemet, og det går via USA og produsentene som fortløpende skal optimalisere logistikkløsningen.

– Så er det klart at det er visse data vi ikke ønsker å dele. Der har vi fått på plass en løsning som ble installert i vår og som også er en del av OT&E som skal testes ut før vi går IOC. Her skal vi filtrere ut dataene som ikke vi ønsker skal deles med andre av nasjonale årsaker. Dette har alle partnerne krav om, det handler om suverenitet, sa Klever i mai.

I juni ble F-35 nummer 400 levert, samtidig som at den samlede flåten passerte 200.000 flytimer totalt. 19 av disse flyene er norske, hvorav tolv har base på Ørland.

Om en drøy måned skal Luftforsvaret motta tre nye fly, slik at de vil ha en skvadron med 15 F-35A på Ørland og deretter kan erklære tidlig operativ evne (IOC) senere i år.