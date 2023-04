For smal kjørebane førte til dødsulykke på E6

20. april 2022 kolliderte en bulldoser lastet på en spesialtransport med et vogntog og en lastebil på E6 ved Selverket i Sel kommune. Føreren av lastebilen i det siste sammenstøtet omkom.

I en ny rapport fra Statens Havarikommisjon kommer det frem at kjørebanebredden der bulldoseren og lastebilen kolliderte var for smal.

Det fantes det ikke noe informasjon tilgjengelig om dette for førerne av kjøretøyene.

Ville truffet kantstolpene

Undersøkelsen har vist at kjørebanebredden var for smal til at spesialtransporten og fisketransporten kunne møtes uten at det medførte et sammenstøt.

Det var ikke mulig for spesialtransporten å plassere seg lenger ut til høyre i sitt kjørefelt uten å treffe kantstolpene langs veien under kjøring.

Havarikommisjonen mener at tilgjengelig veibredde og utnyttelsen av denne ved det første sammenstøtet var en avgjørende faktor i hendelsesforløpet.

Illustrasjonen viser bredden på begge kjøretøyene og på E6 der kjøretøyene møttes. Illustrasjon: Statens Havarikommisjon

En svært vanskelig situasjon

Undersøkelsene har også vist at de organisatoriske og systemiske rammene omkring bred spesialtransport på vei ikke er tilstrekkelige.

Havarikommisjonen mener at førerne ble satt i en særdeles vanskelig situasjon, og at det må etableres flere og bedre barrierer for å forhindre lignende ulykker.

De skriver videre at undersøkelsen synliggjør et behov for ytterligere krav til merking og varsling for transporter bredere enn tre meter, og spesielt ved transporter som er så brede at lasten kan komme over i motgående kjørefelt. Dette siden spesialtransportens aktuelle bredde er kritisk informasjon for møtende trafikanter, spesielt for møtende vogntog som har mindre plass å manøvrere på i eget kjørefelt.

Krever bedre informasjon

Som følge av undersøkelsene kommer Havarikommisjonen med fem sikkerhetstilrådninger.

Fire av tilrådningene går til Statens Vegvesen som både får i oppgave å tilgjengeliggjøre informasjon om veibredder som kan være sikkerhetskritiske for denne type transporter og å styrke kravene til merking av spesialtransport over tre meter.

I tillegg må etaten utrede om det er mulig og hensiktsmessig å utarbeide en ordning for obligatorisk opplæring og kompetansekrav for førere av følgebil, samt utrede om det er mulig og hensiktsmessig å utarbeide en ordning for obligatorisk opplæring og kompetansekrav for førere av spesialtransport.

I tillegg til dette råder Havarikommisjonen Politidirektoratet til å gjennomgå og forbedre politiets system for vurdering av politieskorte ved spesialtransporter som er så brede at de benytter motsatt kjørefelt på deler av sin kjørerute.