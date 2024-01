Follobanen er stengt igjen: Bane Nor vet ikke hva feilen skyldes

Torsdag ettermiddag melder Bane Nor at Blixtunnelen er stengt på grunn av strømproblemer. Dette bare kort tid etter forrige runde med samme type problem.

– Vi vet ikke hva problemene skyldes og har mannskap ute for å finne ut av dette nå, sier Mari Rjaanes, pressevakt i Bane Nor.

Andre gang på kort tid

Forrige gang tunnelen var steng på grunn av strømproblemer viste det seg at problemet skytes de lave temperaturene som hadde ført til isdannelser inne i tunnelen.

– Er det sannsynlig at det dreier seg om det samme problemet denne gangen?

– Det vet jeg ikke. De må finne feilen før vi kan si noe om årsaken, sier Rjaanes.

Hun kan dermed ikke gi noen prognose for når Follobanen vil være i gang igjen.

Store problemer med vann

Selv om Bane Nor foreløpig ikke vet hva årsaken til torsdagens strømproblemer er, er det kjent at de lenge slitt med vannlekkasjer i Blixtunnelen. Dette har tidligere ført til strømproblemer og vært en stor kime til konflikt mellom Bane Nor og totalentreprenør AGJV.

Bane Nor mener lekkasjer var bakenforliggende årsak til at Blixtunnelen måtte stenge like etter åpningen i 2022. Selskapet mener alkalisk vann dryppet ned på en isolator gjentatte ganger, noe som førte til overslag som kortsluttet det tekniske anlegget.

Disse problemene er årsaken til at Bane Nor nå har bestemt seg for å skifte ut kontaktledningene inne i den nye tunnelen, ettersom aluminiumsledningene er sårbare for alkalisk vann.

TU har tidligere skrevet at Bane Nor forsøker å få totalentreprenør AGJV til å betale for utskiftingen. AGJV vil ikke betale og har blant annet svart Bane Nor at «Kravet ender trolig i retten», ifølge dokumenter TU har fått innsyn i.