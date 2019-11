Følg live på TU.no: Fredag kommer Havarikommisjonens rapport om KNM Helge Ingstad

På ettårsdagen for kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS utenfor Bergen, legger Havarikommisjonen fredag klokken 11 fram sin første delrapport om hendelsen. Du kan følge framleggelsen live i denne artikkelen på TU.no fredag. Delrapporten tar for seg det som skjedde fram til og med kollisjonen.

Har levert foreløpig rapport

Fregatten kolliderte med tankskipet natt til 8. november i fjor. Allerede 29. november i fjor presenterte Statens havarikommisjon for transport og Statens havarikommisjon for forsvaret den foreløpige rapporten om hendelsen. I den ble det klart at: