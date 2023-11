Staten vil integrere Flytog-tilbudet i Vy for å få bedre kapasitet på Østlandet. Flytoget mener statens beslutningsgrunnlag er utdatert og har bestilt en rapport som anslår at staten kan tape opp mot 1,4 milliarder kroner de neste fem årene på en slik sammenslåing. Vy har på sin side anklaget Flytoget for å stikke kjepper i hjulene på noe de anser som en stor forbedring.