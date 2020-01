Flere ladeoperatører endrer sine prismodeller. – Uoversiktlig og urettferdig

Sur januarvind sveiper over BKKs ladestasjon på Danmarks plass i Bergen. En blå BMW-dør åpner seg, og Bjarte Lien skvetter ut for en ufrivillig pause.

– Det er ikke ofte jeg hurtiglader. Normalt lader jeg hjemme, sier Lien mens i3-en slurper i seg kilowattimer.

– Men noen ganger, spesielt om vinteren, har man behov for å hurtiglade litt. Om det koster 50 kroner eller 85 kroner er ikke så viktig. Det er dyrt, sikkert fem ganger så kostbart som å lade hjemme. Men det koster å bygge ut nettet, og det er jo klart de må ha fortjeneste på det, sier Lien.

– Hva vet du om prisen på akkurat denne ladingen?

– Det står i appen: 1,25 kroner per kilowattime, pluss 2,90 kr i minuttet, sier Lien.

At tallene egentlig er omvendt, kan tyde på at bergenseren ikke har full oversikt over prisene på hurtiglading.

I så fall er han ikke alene.

Full forvirring

Det er en jungel der ute. Du skal jammen ha tungen beint i munnen, hvis du skal prøve å få oversikt over hvor det lønner seg å bortelade. En aktør tar betalt per kilowattime, andre per minutt, mens flere har en kombinasjon av antall minutter pluss antall kilowattimer (kWh).

– En mer rettferdig ordning, sier Stian Mathisen i Fortum om den nye prismodellen. Foto: Privat

Nå er markedet i forandring. Fra nyttår gikk Fortum over til å ha ulike priser på ulike ladepunkter: Står du ved en av Fortums hurtigladere, er det nå antall minutter som teller. Har du derimot parkert ved en av det finske selskapets lynladere, må du betale både for minutter og antall kWh.

– Dette gjør vi primært for å få en mer rettferdig ordning som er mer attraktiv for flere brukere, sier Stian Mathisen, kommunikasjonssjef i Fortums norske avdeling.

– Det er fortsatt et minutt-element i prisen for å sikre sirkulasjon og redusere kø, men denne prisen er lavere enn tidligere, sier Mathisen.

Ny løsning fra Ionity

Den kanskje enkleste – men ikke alltid rimeligste – løsningen har Ionity hatt. Der har man betalt 80 kroner uansett hvor lenge og hvor mye man lader. Nå vil Ionity forandre prissettingen.

Ionity går bort fra fastpris, melder regionsjef Jan Haugen Ihle. Bilde: Fortum

– Vi endrer fra fastpris til en modell basert på antall kWh i løpet av første kvartal 2020, sier Jan Haugen Ihle, regiondirektør for den nordiske delen av Ionity.

Dermed velger Ionity bort tid som faktor, og fokuserer kun på antall kWh. Ihle ønsker ikke å gå inn på hva de nye prisene blir.

– Uoversiktlig og urettferdig

– Hurtiglading er både uoversiktlig og urettferdig, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund.

– Med så mange prismodeller og faktorer som påvirker ladingen, er det ikke lett å vite hva som er billigst for deg og din bil, sier Sødal.

NAF-rådgiveren sier at hvor mye du betaler per mil rekkevidde vil variere fra gang til gang og sted til sted. Dette fordi elbilen lader litt ulikt hver gang avhengig av om batteriet er kaldt eller varmt, og om du har tomt eller halvfullt batteri.

– Når du først har plugget inn bilen, er det ikke gitt at du vet hvor mye strøm du får hver gang du lader, selv om du står like lenge hver gang, sier han.

– Siden det er så mange faktorer som påvirker ladehastigheten, mener NAF at det mest rettferdige er å betale per kilowattime, ikke per minutt. Da betaler man for det man faktisk fyller på av strøm. Det er både mest oversiktlig og rettferdig.

Vil ha tidsgrense

– Vi mener derfor at ladeoperatørene i større grad må prise for det forbrukerne faktisk får, ikke hvor lang tid de bruker ved ladestasjonen, sier Sødal.

Samtidig innrømmer han at en slik ordning har sine utfordringer, med at sakteladende elbiler kan bli stående på etterspurte ladeplasser i lang, lang tid.

– For å ivareta hensynet til enkelhet, rettferdighet og kø, foreslår vi et påslag i kilowatt-timeprisen etter 30–40 minutter. Grunnen til at NAF foreslår denne grensen, er at de fleste elbilene da har fylt batteriet så mye at de begynner å lade langsommere og ta imot mindre strøm. Alle elbiler lader saktere mot slutten for å skåne batteriet, sier Nils Sødal.

– Kombinasjon er best

Norsk Elbilforening har en litt annen mening om hva som er den beste måten.

– Vi er for en kombinasjon av tid og kWh. Det er mest rettferdig for bilistene, sier generalsekretær Christina Bu.

– For at det også skal være brukervennlig må ladeoperatørene informere om prisene tydelig på hurtigladerne, helst i displayet eller tydelig på selve hurtigladeren, slik det har vært på bensin- og dieselpumpene siden tidenes morgen. Det holder ikke å oppgi prisene kun i appen, sier Bu.

Fortum 25 prosent dyrere

I tillegg er prisforskjellene store. For eksempel tar Circle K kr 2,50 per minutt for hurtiglading, mens Fortum krever kr 3,10 for samme vare.

– Hvorfor er Fortum sine hurtigladere 25 prosent dyrere enn Circle K sine, Stian Mathisen i Fortum?

– Etter prisendringen er Fortums priser på linje med, og i noen tilfeller lavere enn, de fleste etablerte aktørene i Norge. For Fortum er det viktig med en helhetlig og bærekraftig prisstruktur for å kunne fortsette å bygge ut Norges største ladenettverk, sier Mathisen.

Så legger han til at den nye prismodellen har gitt lavere priser på to av ladestasjonene.

Fire ganger så dyrt

Som ferske elbilister kanskje har fått erfare, gir en drop in-løsning, gjerne SMS-basert, en betydelig høyere pris.

– Skulle man plugge inn bilen uten å være forhåndsregistrert kunde, betaler man fort tredobbel pris for strømmen fordi sms-betaling er det dyreste alternativet, sier Sødal.

Han viser til en stor prissammenligning NAF gjorde i sommer. Den viser at enkelte elbilister betaler fire ganger så mye per kilowatt-time sammenlignet med dem som har elbiler som lader effektivt.

– Du kan også oppleve stor forskjell i samme bil, avhengig av hvor du velger å lade og hvilken betalingsmåte du velger. Står du i 40 minutter og fullader en Nissan Leaf, kan du oppleve å betale alt mellom 4,1 kr til 9,8 kr per kwh, sier Nils Sødal i NAF.

BKK: – Mer rettferdig nå

Grønn Kontakt forandret sin prismodell i juli. Selskapet gikk da bort fra minuttpris for hurtiglading, og innførte en kombinasjon av kWh og minutter, der kunden betaler 1,25 kr per minutt pluss 2,90 kr per kWh. I oktober fulgte BKK/Lyse etter med samme modell – og samme priser.

– Fra å ha tatt betalt for lading per minutt, vil vi fremover ta betalt med fokus på antall kWh som lades, sier Odd Olaf Askeland, leder for e-mobilitet i BKK.

Han mener at forandringen gir en mer rettferdig betalingsstruktur, da noen biler lader sakte og andre lynraskt.

– Minuttbasert prising blir da en svært dårlig prismodell, sier Askeland, og klinker til med et eksempel:

– På en 50 kW-lader vil en e-Golf ha en teoretisk makslading på 40 kW, mens en e-Tron vil lade med 50 kW. Da vil en minuttbasert modell gjøre ladingen 20 prosent dyrere for e-Golfen, sier Askeland.

Taust fra Tesla og Circle K

Verken Knut Hilmar Hansen, kommunikasjonssjef i Circle K Norge, eller Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, ønsker å si om de skal forandre sine prismodeller.