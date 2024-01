Et Boeing-fly av denne typen fra Alaska Airlines måtte nylig nødlande etter at en del av skroget falt av under en flyging fredag.

Panelet løsnet og etterlot et gapende hull kort tid etter avgang fra Portland i delstaten Oregon i USA. Flyet returnerte og nødlandet, og verken passasjerer eller besetningsmedlemmer kom til skade i den dramatiske hendelsen.

Panelet ble brukt til å plugge igjen en nødutgang som ikke var i bruk.

United Airlines meldte om funnene mandag. I en uttalelse heter det at det er funnet tilfeller av løse bolter. Tilfellene ser ut til å være knyttet til installasjonsproblemer i panel der en nødutgang kan settes inn – for eksempel bolter som trengte ytterligere tilstramming.

NTSB-etterforskere med flydelen som ble funnet i en hage. Foto: NTSB/Reuters/NTB

Det varierer hvor mange nødutganger flyselskaper er pålagt å bruke etter hvor mange seter de har om bord. Derfor er det ganske vanlig å plugge igjen nødutganger som ikke benyttes.

Etter hendelsen med Alaska Airlines-flyet, har flyselskap verden over satt sine Boeing 737 Max 9-fly på bakken.

Den føderale transportmyndigheten NTSB er usikre på om panelet, som ble funnet i en hage, var riktig satt på – og om det var festet med bolter. Samtidig mener NTSB at det er mulig å finne svaret.

I tiden før en del falt av skroget på et Alaska Airlines-fly, fikk piloter tre ganger tilfeller varsler om trykkfeil.