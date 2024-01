Et panel på flyet løsnet og etterlot et gapende hull kort tid etter avgang fra Portland i delstaten Oregon i USA fredag. Flyet returnerte og nødlandet, og verken passasjerer eller besetningsmedlemmer kom til skade i den dramatiske hendelsen.

Det var en lærer som fant delen i sin hage i Portland, opplyste leder Jennifer Homendy i den føderale transportmyndigheten NTSB på en pressekonferanse søndag kveld.

Homendy sier at de så fort som mulig skal hente panelet og analysere den.

Varslet om trykkfeil

Panelet ble brukt til å plugge igjen en nødutgang som ikke var i bruk. Det varierer hvor mange nødutganger flyselskaper er pålagt å bruke etter hvor mange seter de har om bord. Derfor er det ganske vanlig å plugge igjen nødutganger som ikke benyttes.

Pilotene ble tre ganger varslet om trykkfeil i flyet. Varslene kom 7. desember, 3. januar og 4. januar, ifølge Homendy.

Det er imidlertid ikke klart om det er noen sammenheng mellom at varsellampene lyste og hendelsen der trykket falt raskt.

En rekke flyselskap har måttet sette sine Boeing 737 Max 9-fly på bakken for å gjennomføre en pålagt inspeksjon etter hendelsen med flyet fra Alaska Airlines i forrige uke.

Taleregistrator overskrevet

Ingenting er funnet på flyets taleregistrator, som tar opp lyd fra cockpiten. Ifølge Homendy ble ikke boksene analysert i løpet av to timer, noe som fører til at innholdet blir overskrevet.

Boeings toppsjef Dave Calhoun opplyste søndag at håndteringen av saken «er og må være» selskapets fokus.

– Når en så alvorlig hendelse skjer, er det kritisk viktig for oss å jobbe åpent med våre kunder og reguleringsmyndigheter for å forstå og ta tak i årsaken til hendelsen og å sørge for at det ikke skjer igjen, skriver Calhoun.

Boeings aksje faller kraftig etter hendelsen. Sammenlignet med fredagens handelsslutt i New York er aksjen ned 7,5 prosent.