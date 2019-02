Fjord 1 bygger om fire dieselferger til hybrid

Fiskerstrand Verft og Baatbygg har fått to ferger hver til ombygging. Fjord 1 har valgt Fiskerstrand til å bygge om MF Årdal og MF Lærdal, mens Baatbygg skal jobbe med MF Storfjord og MF Julsund.

Fiskerstrand leverte MF Lærdal i 1997 og MF Årdal i 2008.

Hybridsystemet leveres av Siemens. Acel skal stå for prosjektering, tavlebygging, elektroinstallasjon, test og idriftsetting.

Arbeidene kommer til å pågå fram til november i år.

Helelektriske

Fiskerstrand opplyser at fergene skal oppgraderes i henhold til DNV-GLs «battery power» notasjon. Batteriene vil være primær-energikilde i framdriftssystemet.

MF Årdal er 92 meter lang og har plass til 92 biler og 292 passasjerer. Multi Maritime har designet fergen, som nå blir elektrisk. Foto: Fjord1

Eksisterende kjølesystemer, ventilasjonssystem og brann/sikkerhetssystem blir oppgradert og tilpasset. Kontrollsystemene skal også oppgraderes.

Siemens er valgt som systemleverandør og skal levere BlueDrive PlusC tavler, Energy Management Systemet (EMS), ladesystemer og batterier i forbindelse med oppgraderingen. Isowest, Acel, Rolls-Royce Marine og Aeron blir også viktige bidragsytere i dette prosjektet

Ombyggingen medfører at fergene tas ut av drift i 15-18 uker.

Acel skriver i en pressemelding at kontraktene er utfordrende på grunn av kompleksitet og kort utrustningstid.

Plan og samarbeid

Samtidig må fergene være klare til å gå rett tilbake i normal rutedrift. Det krever nitid planlegging og godt samarbeid med de andre aktørene, ifølge Acel-sjefen

– Dette er fire stor ombyggingskontrakter med betydelige mengder utstyrsleveranser, produksjonstimer, prosjekttimer og test og igangkjøring, sier administrerende direktør Klaus Kjerstad.

Avdelingsleder for Marine Installasjoner i Acel, Arne Vedlog, sier at de kjenner Fiskerstrand godt og har jobbet med dem på flere prosjekter.

– Vi gleder oss til å bli kjent med Baatbygg. Vi vet at der er et erfarent verft med godt rykte, sier Vedlog.

Sikter mot maritim elektrifisering

Acel opplyser at selskapet ble hardt rammet av offshorenedgangen, men har jobbet målbevisst mot landbasert industri og det maritime markedet med elektrifisering.

– Kompetansen er bygget opp mot dette segment for å være konkurransedyktig. Vi har hatt flere oppdrag med elektrifisering av mindre arbeidsbåter og et fergenybygg ved Fiskerstrand. Nå gleder vi oss over et større ombyggingsprosjekt, sier Kjerstad.