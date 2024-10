Fjerner CO2 rett fra luften

– Vi er ikke en unnskyldning for å forurense mer, sier Oscar Schily.

Han er climate policy manager i det sveitiske selskapet Climeworks, og denne episoden av podkasten Teknisk sett handler om fjerning av karbondioksid rett fra luften, såkalt Direct Air Capture (DAC).

Nødvendig teknologi

TU har tidligere omtalt selskapet og deres DAC-løsning på Island, der de med hell har fjernet karbondioksid fra luften. «Avfallet» omdannes så til mineraler og lagres i bakken. Permanent.

Mange aktører, deriblant Det internasjonale energibyrået (IEA), mener at denne teknologien er helt nødvendig for å få bukt med økningen av karbondioksid i atmosfæren.

Nils A. Røkke, som er direktør for bærekraft i Sintef, sa i et intervju med TU tidligere i år: – Dette er jo en teknologi for å ta bort det som allerede er sluppet ut eller det som er uunngåelige utslipp.

Fokusert forretningsmodell

Et særegent trekk ved forretningsmodellen til Climeworks er at de vil bygge ut slike DAC-anlegg der enhver aktør som trenger det, kan kjøpe seg kvoter. Med på kjøpet følger det sertifikater som bekrefter antallet kilo eller tonn du har betalt for å få fjernet.

Orca-anlegget på Island hvor Climeworks fanger CO2 fra luft. Foto: Tormod Haugstad

Selskapet har til hensikt å bygge et stort antall DAC-anlegg nærmest hvor det måtte passe. Kriteriene så langt har vært tilgang til stabil leveranse av fornybar kraft og nærhet til mulighet for å lagre fanget karbondioksid.

Vil ha med Norge

I denne ukas podkast kan du høre Oscar Shily fra Climeworks selv fortelle om den spennende utviklingen. Og om hvorfor han mener Norge både kan og bør være et åpenbart sted for å satse på DAC med lagring, som har akronymet DACS (der S står for storage). Ikke overraskende bringer han da opp fortreffeligheten ved Langskip og Northern Lights.

Som de fleste andre nye teknologier er det behov for kostnadsreduksjoner også innen denne teknologien. De som i dag ønsker å kjøpe en kvote på ett tonn fanget og permanent lagret karbondioksid via www.climeworks.com, må i følge Shily ut med ca. 1400 euro, ca. 16.500 kroner.

Konklusjonen er – som med så mange andre teknologier – at byggingen av DAC-anlegg må industrialiseres, slik at kostnadene reduseres betraktelig.