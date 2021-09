Starter opp anlegg for CO2-fangst fra luft på Island

Onsdag starter prosjektet Orca på Island opp CO 2 -fangst direkte fra lufta. Det er det sveitsiske selskapet Climeworks som står bak teknologien, og dette blir deres til nå største anlegg for å fange CO 2 fra luft. Skal vi tro selskapet er det også verdens største anlegg for CO 2 -fangst fra lufta.