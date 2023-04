Finnmarkingene sier nei til elektrifisering av Melkøya

66 prosent av Finnmarkingene ønsker ikke elektrifisering av Melkøya. Det kommer frem i en undersøkelse Infact har gjort for Altaposten og NRK.

I undersøkelsen kommer det frem at kun 15,7 prosent svarte at de ønsket elektrifisering av anlegget for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Store kutt i CO2-utslippet

Hammerfest LNG er i dag et av landets aller største utslippspunkt og i et år med vanlig produksjon slipper de ut nærmere 1 million tonn CO2. En elektrifisering vil kunne kutte 850.000 tonn CO2 i året.

Equinor har søkt regjeringen om å få elektrifisere gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Det betyr at gasskraftverket på anlegget blir lagt ned, og at man heller driver det med kraft fra det vanlige strømnettet.

Problemet med dette er at det vil legge beslag på store deler av kraftoverskuddet i Nord-Norge.

Ba om egen vurdering

Det er uenighet internt i regjeringen i Melkøya-saken. Senterpartiet vedtok et nei til elektrifisering av Melkøya på sitt landsmøte i mars, mens Arbeiderpartiet har uttrykt seg mer positivt.

Det ble likevel stortingsflertall da opposisjonspartiene forrige uke ba regjeringen om å gjøre egne vurderinger av om det er mulig med karbonfangst og -lagring på Melkøya.