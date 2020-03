Fiat planlegger en elektrisk Panda

For et år siden viste Fiat frem konseptbilen Centoventi, som antas å være en titt på en kommende Fiat Panda.

Nå er det klart at bilen skal i produksjon, skriver Autoexpress. De viser til Fiat-sjef Olivier Francois, som sier at produsenten jobber med å gjøre bilen klar for produksjon.

Sannsynligvis skal bilen bygges på samme plattform som den nylig avdukede Fiat 500e. Francois sier at en investering i en ny elbilplattform betyr at de kommer til å lansere flere biler. Både under Fiat-merket og andre merker.

Batteribytte

Better Place-batteribyttestasjon i Nederland. Bilde: Better Place

Hvor mye av Centoventi-konseptet som følger med til veien gjenstår å se. Det kanskje mest interessante er muligheten til å bytte batteri. Standardbatteriet har en rekkevidde på 100 kilometer, og det er mulig å leie eller kjøpe flere batterier for å få økt rekkevidde.

Det er ikke en tanke Fiat er i nærheten av å være den første bilprodusenten til å tenke. Sågar har Renault vært involvert i et slikt prosjekt sammen med selskapet Better Place.

Det gikk på dunken, et halvt år etter at Better Place hadde satt opp byttestasjoner i Danmark og Israel.

Tesla droppet byttestasjon - Kina kjører på

Tesla har også vært innom tanken om å bytte batterier, og var dessuten i gang med å bygge en byttestasjon. Dette prosjektet ble imidlertid avsluttet før det ble åpnet for sluttkunder.

I Kina ser det imidlertid ut til å være liv laga. Der har bilprodusenten Nio etablert et nettverk av batteribyttestasjoner. Her kan man bytte batteri på seks minutter, noe som gjør det omtrent like raskt å «lade» elbilen som å fylle bensin.

Det er uklart om Fiat eventuelt ser for seg å gjøre batterioppgraderinger hos forhandleren, eller om de planlegger noe annet – om det i det hele tatt er en mulighet som kommer i sluttproduktet. I og med at det ikke er nevnt på Fiat 500e, tipper vi det er liten sannsynlighet for at det tar steget over fra konsept til virkelighet.

Dashbordet kan utstyres med ulike holdere. Foto: Fiat

Modulær

En annen idé italienerne har er å levere bilen som et blankt lerret. Deretter kan kunden selv velge ulike farger på karosserideler og slikt. Dette skal leveres som ulike moduler, som du selg kan kjøpe om du vil. Modultenkingen er videreført på innsiden, hvor for eksempel koppholdere kan settes inn på et blunk.

Når Fiat eventuelt setter Centoventi i produksjon, og om navnet da faktisk blir Panda, gjenstår å se. Fiat-sjefen avslører i det minste at bilen de jobber med er «veldig Panda-inspirert».