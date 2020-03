Ny Fiat 500 lansert som elbil

FCA er en av mange bilprodusenter som fikk sine planer for bilmessen i Genéve spolert av corona-avlysning.

I stedet flyttet de pressekonferansen til Milano (antakeligvis ikke for å slippe unna corona), og trakk sløret av tredje generasjon Fiat 500 som elbil.

Nykommeren lanseres etter at forrige elektriske 500 ble kuttet i fjor høst. I motsetning til den forrige, skal denne bilen offisielt selges i Europa. Den gamle ble importert fra Amerika, med de utfordringene det førte med seg.

Det hjalp heller ikke på at bilen i all hovedsak var laget for å tilfredsstille krav til å selge nullutslippsbiler i enkelte delstater i USA – en såkalt «compliance car».

320 kilometer

Nykommeren har fått et batteri på anstendige 42 kilowattimer, som skal gi en WLTP-rekkevidde på 320 kilometer. Motoren har en effekt på 87 kilowatt (116 hestekrefter på gammelnorsk), og gjør null til hundre på ni sekunder. De første 50 går unna på 3,1 sekunder.

Bilen kan også hurtiglades nå, og støtter en ladeeffekt på inntil 85 kilowatt. Dermed skal den kunne lades fra null til 80 prosent på en drøy halvtime. Bilen har fått CCS-hurtigladekontakt.

Bilen er toppløs, med tak som kan åpnes helt opp. Foto: FCA

Om bord-laderen støtter en effekt på inntil 7,4 kilowatt, som lar deg lade den helt opp på seks timer.

Fiat har også fått utviklet en ny ladeboks, som er designet for å henges på veggen og plugges i en vanlig stikkontakt. Tanken er at du skal kunne få avansert styring av ladingen uten å måtte investere i en egen ladestasjon. Det spørs om det er en løsning som passer norske elforskrifter.

Bilen kommer med ulike kjøremodi, som skal gi maksimal rekkevidde, og som lar deg kjøre med én pedal. Du får også adaptiv fartsholder og kjørefeltassistent, som gjør at bilen selv kan holde følge med trafikken. Blindsonevarsler har de også fått på plass.

Det blir trolig flere Fiat å se på norske veier fremover. Foto: FCA

Dyr først, billig senere

Bilen skal komme i salg i sommer. Via FCA Norge får vi vite at bilen skal koste fra 336.900 kroner i en førsteutgave kalt «La Prima». Det er en stiv pris for en liten bil, men via en av Fiats forhandlere får vi vite at dette er en versjon med absolutt alt av ekstrautstyr inkludert.

Kort tid etter at denne er i salg, skal det bli mulig å kjøpe bilen på lavere utstyrsnivåer til en betydelig lavere pris. Slik vi forstår det blir startprisen i området 260.000 kroner.

16. mars åpner Fiat for reservasjon av førsteutgaven. Dette skal koste 5000 kroner.

De første bilene kommer til Norge til høsten.