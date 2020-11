Fersk undersøkelse: Nordmenn vil bruke elsykkelen hele året

I perioden juni til september svarte 1.910 elsyklister på undersøkelsen Elsyklisten, en årlig undersøkelse fra Norsk Elbilforeningen. 29 prosent av elsyklistene svarte da at de hadde syklet mer i 2020 på grunn av restriksjoner knyttet til covid-19.

Siden det har smittetallene i Norge skutt i været gjennom hele oktober, og strengere tiltak som munnbind på offentlig transport og hjemmekontor, der det er praktisk mulig, blitt gjennomført.

– Korona har kanskje tvunget folk til å ta andre transportvalg i hverdagen. En del har nok tatt mer i bruk den elsykkelen de allerede har, men det er mange som har kjøpt ny elsykkel i år, sier seniorrådgiver for elektrisk mobilitet, Hulda Tronstad, i Norsk elbilforening.

– Elsykkelen er blitt et naturlig transportvalg, kanskje litt hjulpet av korona, sier hun.

Mange kommuner har kampanjer for å få folk til å sykle mer på vinteren. Både Asker og Drammen har lansert årets piggdekkordning de siste ukene, mens Oslo kommunes tilskuddsordning om piggdekk til sykkel ble stengt etter at det strømmet på med søknader, da den øvre rammen på 5000 søknader var nådd etter under én uke.

Helårssyssel

I undersøkelsen kommer det fram at elsykling er en helårssyssel for mange: 44 prosent sier de bruker elsykkelen hele året. Dette er skyhøyt sammenlignet med andre undersøkelser om sykkel.

– At nærmere halvparten av elsyklistene bruker sykkelen om vinteren, er voldsomme tall, da de aller fleste andre syklistene setter sykkelen i garasjen i oktober. Derfor vil elsykkelen over tid endre trafikkbildet også på vinteren, mener Trondstad.

Svært mange av dem som har elsykkel, er nybegynnere og har kjøpt den i løpet av de siste tre årene. 48 prosent har prøvd elsykkel for første gang i løpet av de tre siste årene, og 35 prosent i undersøkelsen har kjøpt ny elsykkel i år.

– Min konklusjon er at elsykling gir så mye glede at folk rett og slett ikke klarer å sette den fra seg selv med kulde, mørke og snø, sier hun.

De to fordelene brukerne nevner hyppigst med elsykkelen, er at den gir dem bedre helse, og at syns det er gøy å bruke den.

Lang ventetid

Hos Bike Fixx AS opplyser daglig Leder Per Christian Grenan-Grimstad at de fremdeles har et helt unormalt høyt tilsig av nye kunder.

– Det er helt klart at koronaen gjør at flere tar fram den gamle sykkelen for å bruke den, og at flere kjøper seg elsykkel eller hybrid, alle med det mål for øye å bruke dem hele året. Vi vil ha flere piggdekkskifter i år enn noensinne på alle våre filialer, sier han.

Verkstedsbutikken har i hele sesongen slitt med å holde 48-timers løftet om å levere ferdig fikset sykkel.

– Vi har hatt opptil 1–2 ukers ventetid på service og reparasjon, sier Grenan-Grimstad, men mener de er blant de kjappeste i bransjen.

Fulle elsykkelkurs

Syklistforeningen opplyser at de opplever stor interesse for elsykling. Selv om 63 prosent sier de bruker elsykkelen til og fra jobb, tror de ikke det blir mindre bruk med mer hjemmekontor.

– Dette handler ikke bare om å erstatte jobbreisen kollektivt eller køsittende i bil. Nå som det blir større grad av hjemmekontor, blir det også mer sykling fordi det er en god måte å unngå brakkesyken på. Det er mye gevinst i å komme seg ut i frisk luft og få beveget seg samtidig. Veldig mange sier de verdsetter akkurat den kombinasjonen, når det blir mye stillesitting og hjemmearbeid, sier Roar Løkken.

Hele 65 prosent sier de bruker elsykkelen til innkjøp og ærender på fritiden, mens 58 prosent bruker den til trening og mosjon.

Løkken sier elsykkelen er blitt spesielt populær blant dem over 55 år.

– I høst har vi gjennomført nettbaserte elsykkelkurs som det har vært stor interesse for. Og gjennom høsten har vi et titall nye, gratis elsykkelkurs for eldre på gang. De kursene må nå arrangeres digitalt på grunn av koronasituasjonen, sier Løkken.

Todagerskursene var tidligere for Oslo-folk. De nye, digitale kursene er rettet mot hele landet og er for alle i denne aldersgruppa.