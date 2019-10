Fergebrann: Inspiserte batterirommet – foreløpig ingen ny klarhet i årsak

Før noe personell fikk gå ned i batterirommet, måtte det måles om det kunne være farlige gasser eller mulighet for nye eksplosjoner.

Torsdag ettermiddag gikk Kripos om bord for å fotografere, dokumentere og eventuelt sikre spor. De er foreløpig de eneste som har vært om bord fergen. Senere skal inspektører fra Sjøfartsdirektoratet, representanter fra Norled og andre involverte få gå om bord og være med å lete etter årsaken.

Torsdag ettermiddag forteller kommunikasjonssjef Dag Inge Aarhus i Sjøfartstdirektoratet til TU at det ikke er gjort funn som peker på en klar årsak.

Sikkerhetsmelding

– Om vi finner ut noe nytt og viktig, vil vi straks gå ut med en ny sikkerhetsmelding. Inntil det eventuelt skjer, står meldingen fra 14. oktober ved lag, sier Aarhus til TU.

Politioverbetjent Torgeir Fosse ved Kvinnherad lensmannskontor leder etterforskningen. TU fikk ikke tak i ham torsdag ettermiddag.

Onsdag opplyste han at Politiet vil jobbe så raskt som mulig for å finne svar på hvordan, hvorfor og eventuelt om noen er strafferettslig ansvarlig.

Store krefter

På kvelden torsdag 10. oktober ble det oppdaget røykutvikling og etter hvert brann i batterirommet på MF Ytterøyningen. Fredag morgen da brannen var slukket, oppsto det en eksplosjon.

– Det ble heldigvis ingen personskade i ulykken, men det var sterke krefter i sving og stort skadepotensial. Vi må finne årsak så fort som mulig for å bidra til at noe liknende ikke skal skje igjen, sa Fosse til TU onsdag.

MF Ytterøyningen ved kai hos Westcon Verfti Ølen, der den ble ombygget i sommer. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Senioringeniør Kolbjørn Berge i Sjøfartsdirektoratet sier at de også er svært ivrige på å finne årsak.

Direktoratet sendte mandag ut en foreløpig sikkerhetsmelding i samråd med batteriprodusent Corvus. Der påpekes det at alle batteriinstallasjoner på skip til enhver tid må være tilkoblet for å sikre tilgang til alarmsystemer og feilkilder.

Risiko

I sikkerhetsmeldingen oppfordres også til ny risikovurdering knyttet til farene ved mulig gassutvikling ved en brann/hendelse med batteriinstallasjonene.

Batteripakkene om bord på ferga var frakoblet da det oppsto røykutvikling og brann torsdag kveld. Brannen ble slokket, men fredag morgen oppsto det en eksplosjon i batterirommet.

Administrerende direktør Gunvald Mortvedt i Westcon Power & Automation sier at batteriene var frakoblet fordi Corvus skulle gjøre en oppdatering.

MF Ytterøyningen var nylig bygget om til hybrid drift ved Westcon verft, med Westcon Power & Automation som kontraktspart for rederiet Norled. Batteriprodusent Corvus er underleverandør til Westcon Power & Automation. Leveransen besto av vannkjølte litium ione-batterier av typen Orca Ess. Batteripakken var på totalt 1.980 kWh.

Feil

Politiet og en inspektør på kaia ved Westcon i Ølen. Foto: Sjøfartsdirektoratet

– Fergen hadde vært i drift etter ombygging, men det ble oppdaget feil som gjorde en oppdatering nødvendig, sier Motvedt til TU.

Han opplyser at Westcon Power & Automation har gått gjennom all dokumentasjon rundt leveranser og installasjon, men må om bord for å kunne vite mer.

– I likhet med alle andre er vi opptatt av å komme til bunns i årsaksforholdene, sier Motvedt.

Blant dokumentasjonen er sertifikatet for batteriinstallasjonen, som er utstedt av Sjøfartsdirektoratet 289. juni.

– Det ble utstedt etter den siste testen, opplyser Motvedt.

Han opplyser at det var gjennomført en risikoanalyse av batterirom og prosedyrer i henhold til Sjøfartsdirektoratets krav. Det inngår i dokumentasjonen Westcon Power & Automation har gjennomgått.