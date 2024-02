Gjennom 30 år har Statens vegvesen oppgradert populære norske veistrekninger med arkitektur i form av rasteplasser, utsiktsramper og servicebygg. Tilretteleggingen fra Jæren i sør til Varanger i nord har som formål å bidra til verdiskaping i reiselivsnæringen.

18 prosjekter er så langt gjennomført, og i 2024 kommer fem nye, i tillegg til gjenåpning av en gammel rasteplass etter en nødvendig oppgradering, melder Statens Vegvesen i en pressemelding.

Torghatten, Nasjonal turistveg Helgelandskysten

Skisse av servicebygg ved Torghatten. Foto: Atelier Oslo Sivilarkitekter MNA Foto: Atelier Oslo Sivilarkitekter MNA

Torghatten utenfor Brønnøysund er kjent for sitt særpregede hull som går tvers igjennom fjellet. Hullet er 41 meter høyt, 166 meter langt og 18 meter bredt.

Her kommer et nytt servicebygg i tre og glass med toaletter, informasjon og utstillinger, og med takbjelker som filtrerer dagslyset og gir et variert skyggespill.

Bygget skal danne et startpunkt for vandring opp til hullet på tilrettelagte sherpastier og trapper. Derfra fører en natursti og en universelt tilrettelagt sti langs Sørfjæra tilbake til parkeringsplassen. Fjellsikring og omlegging av sti for å unngå rasutsatte områder har vært en del av prosjektet, og en ny parkeringsplass er etablert.

Planlagt åpning i juni.

Gjende, Nasjonal turistveg Valdresflye

Skisse av det nye servicebygget/kafébygget på Gjende samt båtterminalen, sett fra veien. Foto: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS

Gjendeosen er en travel møteplass ved porten til Jotunheimen nasjonalpark. I 2024 fullføres et komplett turistveianlegg ved Gjende med et nytt servicebygg med kiosk, café og toalettanlegg. Anlegget er på 350 kvadratmeter, og bygges i tre og glass, Omkringliggende uteareal skal opparbeides.

En ny brygge i betong, et servicebygg med sittebenk under tak for ventende på Gjendebåtene samt tekniske rom for drifting av båtene, er også inkludert i prosjektet.

Planlagt åpning i juni.

Vøringsfossen, Nasjonal turistveg Hardangervidda

Vøringsfossen, Hardangervidda. Foto: Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk. Foto Frid-Jorunn Stabell.

I Vøringsfossen faller store vannmengder 182 meter fra Hardangerviddeplatået og ned i Måbødalen.

Etter å ha utviklet destinasjon Vøringsfossen med to foregående utbyggingsetapper, kompletterer vegvesenet i år attraksjonen med et stort parkeringsplassanlegg, offentlig toalett, utsiktspunkter og landskapsarbeider på Fossatromma.

Planlagt åpning i september.

Liasanden, Nasjonal turistveg Sognefjellet

Liasanden rasteplass i furuskogen i Leirdalen (ved Bøverdalen i Lom), Nasjonal turistveg Sognefjellet. Arkitekt: Jensen & Skodvin. Foto: Werner Harstad Foto: Werner Harstad

Liasanden har vært stengt et par år for restaurering av toalett, nye utearealer med sittegrupper og bedre fasiliteter for syklister gjennom to le-skur. Rasteplassen var kraftig nedslitt av mye trafikk og camping, med skader på røtter og undervegetasjon. Som et miljøverntiltak stenges skogen for bilkjøring, og vegvesenet viser til felles parkering i øst.

Den oppgraderte rasteplassen får nye benker i tre og to skur med tak som gir ly for vær og vind. De opprinnelige arkitekttegnede toalettene fra 1997 blir stående oppgraderte som et tidsminne.

Planlagt åpning i juni.

Hamningberg, Nasjonal turistveg Varanger

Hamningberg, Nasjonal turistveg Varanger. Foto: KAP - Kontor for arkitektur og plan as.

Langs Varangerfjorden har Statens vegvesen utviklet en serie fugleskjul på steder der arktisk fugl samles og oppholder seg. Lengst nord og øst ligger Hamningberg, der en stor økning av besøkende fuglekikkere og andre interesserte har skapt behov for bedre rastefasiliteter.

Det skal etableres to toaletter og en ny opparbeidet parkeringsplass. Toalettbyggene er i laft, med hatter som fanger lys og speiler omgivelsene. Den store parkeringsflaten er delt i mindre soner, med skjermete bålplasser.

Planlagt åpning i september.

Hauklandstranda, Nasjonal turistveg Lofoten

Hauklandstranda har lenge vært brukt som rekreasjonsområde og badeplass i Vestvågøy. Det nye servicehuset ligger i høyden, med utsikt over stranda, havflaten og fjellene i sørvest. I den rektangulære bygningsformen ligger terrasse, kafe og kjøkkenfunksjoner mot vest og garderober for utleie av våtdrakter mot øst. Helt i enden, mot parkeringen, er toalettanlegget.

Ytterveggen i kaferommet har en øvre del der lyset blir sluppet inn i spalter, mens nedre del er en åpen glassløsning. Bygningen har en ytre trekledning av ubehandlet malmfuru som vil være matt og med tiden gråne. Eksisterende parkeringsplass er utvidet mot sør.

Planlagt ferdig i desember.