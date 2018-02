Feilberegning av betong bak de siste overskridelsene i byggesprekken på Stortinget

En regnefeil knyttet til mengden betong som trengtes, er blant årsakene til at byggeprosjektet på Stortinget har sprukket ytterligere, ifølge Aftenposten.

Den siste kostnadssprekken utgjør alene rundt 500 millioner kroner. Etter det Aftenposten får opplyst var de mest kostnadsdrivende årsakene til denne overskridelsen at mengden betong som skulle brukes i den 250 meter lange innkjøringstunnelen, var feilberegnet, og at det ble nødvendig å legge om deler av rørsystemet i Rådhusgaten som følge av prosjektet.

Også prisstigning og økte honorarer til Multiconsult, som har ansvaret for prosjekteringen, har bidratt til at kostnadene har økt.

– Det er helt vanlig at det underveis blir endringer i mengde materiale, som betong, som skal brukes. Det er åpenbart at det ikke er mulig å planlegge et omfattende prosjekt midt i Oslo sentrum helt eksakt, og at det vil kunne dukke opp uforutsette ting underveis, sier NTNU-forsker Morten Welde, som har forsket på kostnadsoverskridelser i offentlige prosjekter.

Kostnadene har vokst med over 300 prosent til 2,3 milliarder kroner etter den siste overskridelsen på 500 millioner kroner.